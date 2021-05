Sergio Ramos legt via Instagram link naar mogelijke nieuwe werkgever

Dinsdag, 11 mei 2021 om 13:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:55

Er is nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van Sergio Ramos. De centrale verdediger van Real Madrid heeft verschillende mogelijkheden gehad om zijn aflopende verbintenis bij de Koninklijke te verlengen, maar gaf de clubleiding telkens nul op rekest. Op Instagram hint Ramos naar zijn mogelijke nieuwe werkgever, daar hij een groot gedeelte van de selectie van Paris Saint-Germain is gaan volgen. Bovendien reageerde hij vorige week op het medium enthousiast op de contractverlenging van Neymar.

Ramos baarde opzien op Instagram door in korte tijd onder meer Neymar, Mauro Icardi, Rafael Alcântara, Ander Herrera, Keylor Navas en Julian Draxler te volgen. Allen uitkomend voor PSG. Intern bij Real groeit de gedachte dat Ramos aan zijn laatste weken bezig is in het shirt van de grootmacht. De club deed hem meerdere aanbiedingen, maar vreest dat de Spaans international bij een andere club een betere aanbieding heeft gekregen en de deur van het Santiago Bernabéu komende zomer achter zich dicht trekt. De mandekker is al meermaals genoemd bij PSG, dat zich na de contractverlenging van Neymar komend seizoen ook in defensief opzicht hoopt te versterken om een serieuze gooi te doen naar de eerste Champions League in de geschiedenis van de club.

Het artikel gaat verder onder de video Neymar | Made In Paris Meer videos

De nieuwe verbintenis van Neymar werd afgelopen weekend met gejuich ontvangen door Ramos, die via Instagram reageerde middels vier emoticons van klappende handen. De comment van de centrumverdediger werd bijna 65.000 keer geliket en was daarmee veruit de meest populaire reactie van allemaal. Hoewel PSG de interesse in Ramos nog niet heel concreet heeft gemaakt, is het geen geheim dat technisch directeur Leonardo de situatie van Ramos nauwlettend in de gaten houdt bij Real. De regerend landskampioen van Frankrijk wil echter wachten totdat Ramos en Real aan het einde van het seizoen met nieuws naar buiten komen over de toekomst van de verdediger.

Ramos, die naar verluidt zeventien miljoen euro per jaar verdient bij Real, had meer waardering verwacht bij Real en stoorde zich eveneens aan het feit dat voorzitter Florentino Pérez het voorlopig alleen maar bij korte ontmoetingen met hem hield. Later bleek het contact tussen Ramos en de voorzitter echter alweer een stuk beter te zijn. Het is nog onduidelijk of Real nog steeds naar een opvolger zoekt van de mandekker. De naam van David Alaba zingt steeds vaker rond in de Spaanse hoofdstad. De linkspoot besloot in februari na dertien jaar afscheid te nemen bij Bayern München en staat hoog op het wensenlijstje van Real.