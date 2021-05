Ajax stuurt na Tagliafico opnieuw speler vervroegd met vakantie

Dinsdag, 11 mei 2021 om 12:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:47

Edson Álvarez heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld dit seizoen. Voetbal International brengt dinsdag naar buiten dat de Mexicaanse middenvelder toestemming heeft gekregen van de Ajax-leiding om vervroegd met vakantie te gaan. Na de break zal Álvarez zich melden bij de nationale ploeg van Mexico. Na Nicolás Tagliafico is hij de tweede speler van de landskampioen die deze jaargang eerder afbreekt.

Álvarez zou donderdag vanwege een schorsing sowieso de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo moeten missen. Ook de afsluitende competitiewedstrijd tegen Vitesse van zondag gaat aan de neus van de Mexicaan voorbij. Tagliafico, die zondag tegen Feyenoord (0-3 zege) geschorst was, kreeg eerder van trainer Erik ten Hag al toestemming om eerder dan gepland af te reizen richting Argentinië. "Ik heb inderdaad een blik op de programma's geworpen. De conclusie, de spelers worden enorm overbelast", zei de Ajax-coach in aanloop naar de ontmoeting in De Kuip. "Als de bonden hun gang kunnen gaan, zit er geen enkel moment van rust in. We zullen keuzes maken om spelers het optimale programma aan te bieden. Vakantie hoort daar zeker bij. Eén voorbeeld kan ik wel geven. Tagliafico gaat na morgen (zaterdag, red.) met vakantie."

Ten Hag gaf ook te kennen dat er na Tagliafico nog meer spelers in aanmerking komen voor een vervroegde vakantie. "Ik moet de belangen van Ajax op de korte en lange termijn bewaken. Ik wil niet in de herfst met een uitgebluste selectie zitten. De belangen komen niet overeen, de bondscoaches houden niet altijd rekening met de belangen van Ajax. Die kalender; het is gewoon crazy", aldus de teleurgestelde Ten Hag. Naar nu blijkt krijgt dus ook Álvarez de gelegenheid om eerder terug te keren richting Mexico.

Mexico is in voorbereiding op de Nations League-eindronde van de CONCACAF, met in de halve finale Costa Rica als tegenstander. De krachtmeting zal plaatsvinden in Denver op 3 juni. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Verenigde Staten en Honduras. De finale staat gepland voor 6 juni en er is ook een wedstrijd om de derde plaats. Álvarez staat inmiddels op 34 interlands in het shirt van Mexico.