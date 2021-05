BILD: Transfer Jadon Sancho mogelijk nog voor het EK beklonken

Dinsdag, 11 mei 2021 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:44

De interesse van Manchester United in Jadon Sancho begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. De huidige nummer twee van de Premier League wil geen mogelijkheid onbenut laten en hoopt de aanvaller van Borussia Dortmund nog voor het EK in te lijven, meldt BILD. De Duitse boulevardkrant spreekt van een bedrag van negentig miljoen euro, nadat Sancho afgelopen zomer een transfer naar United nog afgeketst zag worden door een te hoge vraagprijs.

Sancho wordt al langer gevolgd door United en was vorig jaar dichtbij een overgang, maar zag dat de Engelse grootmacht destijds weigerde om te voldoen aan de vraagprijs van 120 miljoen euro. Ook Liverpool, Chelsea en zijn oude werkgever Manchester City werden toen gelinkt aan de buitenspeler. Door de gevolgen van de coronacrisis en de bijkomende financiële problemen besloot Dortmund de vraagprijs van Sancho drastisch naar beneden te brengen, zo wist Goal vorige week te melden. Het prijskaartje voor de aanvaller werd met 30 miljoen euro verlaagd van 120 naar 90 miljoen euro.

De Engelsman mag 'onder bepaalde condities' zijn opties op transfergebied verkennen, zo klinkt het vanuit Duitsland. Een eventuele verkoop van Sancho, en eventueel ook Erling Braut Haaland, kan in een stroomversnelling raken als Dortmund zich niet plaatst voor de Champions League dit seizoen. Met nog twee duels voor de boeg staat BVB momenteel op de vierde plek met een punt voorsprong op achtervolger Eintracht Frankfurt. Donderdagavond speelt de ploeg van trainer Edin Terzic bovendien de finale van de DFB Pokal tegen RB Leipzig.

Bij een vertrek van Sancho schakelt Dortmund volgens Corriere della Sera door naar Dusan Vlahovic. De aanvaller maakt dit seizoen indruk bij Fiorentina en moet zo'n zestig miljoen euro in het laatje brengen bij de club uit Florence. Met 21 doelpunten uit 34 wedstrijden is Vlahovic dit seizoen na Cristiano Ronaldo de meest trefzekere speler in de Serie A. Eerder werd ook Noni Madueke al gelinkt aan een transfer naar Dortmund. De buitenspeler van PSV heeft in Eindhoven nog een doorlopend contract tot medio 2024 en moet volgens BILD vijftien miljoen euro kosten.