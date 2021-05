‘Als ik zou moeten kiezen tussen Robben of Babel, dan wist ik het wel’

De basisrentree van Arjen Robben bij FC Groningen heeft de tongen flink losgemaakt. De aanvaller leverde niet alleen twee assists af tegen FC Emmen (0-4), maar liet na afloop tevens doorschemeren open te staan voor een eventuele deelname aan het EK, mocht bondscoach Frank de Boer hem nodig hebben deze zomer. De laatste keer dat Robben in actie kwam namens Oranje was op 10 oktober 2017, toen de buitenspeler een glansrol voor zich opeiste in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden (2-0) met twee treffers.

Als het aan Barry van Galen ligt, maakt Robben komende zomer 'gewoon' deel uit van de selectie van Oranje. "Ik zou hem sowieso meenemen", vertelt Van Galen tegen De Telegraaf. "Met zijn enthousiasme maakt hij iedereen scherp. Als ik zou moeten kiezen tussen Babel of Robben, dan weet ik het wel. Dan zeg ik honderd procent Robben. Voor alles wat hij gedaan heeft, maar bovenal vanwege de intense beleving die hij brengt. Er zijn echt maar een paar toppers die dat pure fanatisme in zich hebben en Robben is er daar één van. Hij kan naast assistent Ruud van Nistelrooij in de groep fungeren als verlengstuk van Frank de Boer. Hij weet precies wat er van een speler gevraagd wordt."

Robben werkte in het verleden onder andere nauw samen met Bert van Marwijk bij Oranje. Van Marwijk fungeerde tijdens het WK van 2010 en het EK van 2012 als bondscoach. "Het is wel een opportunistische gedachte om van een speler, die voor het eerst in twee jaar weer eens tachtig minuten heeft gespeeld, te zeggen dat hij mee moet naar het EK", aldus Van Marwijk. "In eerste instantie zou je zeggen: dat is niet realistisch. Maar het gaat wel om Arjen Robben, een speler met specifieke kwaliteiten, die weet wat het is om op zo’n podium te presteren. Als Arjen fit blijft en de resterende twee competitiewedstrijden speelt en wellicht nog twee in de play-offs, dan zou ik er toch serieus over nadenken."

Ook Wesley Sneijder liet zijn licht schijnen over een eventuele rentree van Robben bij het Nederlands elftal. De oud-middenvelder schoof zondagavond samen met voormalig ploeggenoten en oud-Oranje-spelers Mark van Bommel, John Heitinga en Durk Kuyt aan bij Humberto om de situatie rond Robben te bespreken. "Dat zou wel een sensatie zijn", vertelt Sneijder. "Hij is toch een voorbeeld voor velen. Maar ik denk dat het vrij lastig wordt." Kuyt ziet het niet direct gebeuren. "Als Robben fit is, en dan neem je hem natuurlijk alleen mee, dan wil hij spelen ook. Ik denk niet dat dat erin zit."

Frank de Boer liet tegenover Voetbal International weten op dit moment niks te voelen voor een terugkeer van Robben bij Oranje. De bondscoach maakt vrijdag zijn voorlopige selectie bekend en kreeg onlangs te horen dat hij geen 23 maar 26 spelers mee mag nemen voor het eindtoernooi. “Ik heb geleerd om nooit nooit te zeggen”, reageert De Boer. “Maar op dit moment sluit ik het uit. Ik ben superblij dat Arjen weer aan het spelen is. Vooral voor hemzelf. Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien. Volgens mij heeft Arjen in 2019 voor het laatst negentig minuten gespeeld.”