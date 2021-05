‘Alsof Ihattaren daar ineens basisspeler zou worden, dat zit er gewoon niet in’

Dinsdag, 11 mei 2021 om 07:12 • Yanick Vos • Laatste update: 08:25

Mohamed Ihattaren kreeg afgelopen weekend kritiek te verwerken naar aanleiding van een post op social media. Terwijl hij vanwege ziekte zondag niet mee kon spelen met PSV tegen Willem II, bezocht hij zaterdagavond een moskee en liet hij dat zien aan zijn volgers op Instagram. Kenneth Perez vindt het een onhandige actie, ook al bleek dat Ihattaren de moskee bezocht vanwege de Ramadan. “Hij doet gewoon wat hij wil”, aldus Perez maandagavond bij Voetbalpraat.

Ihattaren kreeg in de media veel kritiek vanwege zijn actie, waarop Jack van Gelder zondagavond bij Rondo uitlegde uit dat Ihattaren de moskee bezocht vanwege zijn geloof. “Hij is moslim en beleeft dat heel streng. Hij eet niet, hij drinkt niet. Hij heeft al veertien dagen last van zijn maag. Hij was niet in staat om echt goed te trainen. Ze hebben hem bij PSV ook weggehouden van de groep omdat ze bang waren dat hij een bacterie zou hebben. Dus laten we die jongen niet weer in een hoek duwen. Dát is dus het verhaal. Ik heb zowel met Toon Gerbrands gesproken als met Mino Raiola”, zei Van Gelder.

Het was niet voor het eerst dat Ihattaren kritiek kreeg naar aanleiding van zijn gedrag op social media. “Het is een soort never ending story”, zei Maarten Wijffels, journalist van het Algemeen Dagblad, maandagavond bij het programma van ESPN. “Iedere keer denken ze bij PSV: Nou, er is gepraat en hij zal nu toch wel snappen dat hij dit achterwege moet laten? Maar het gaat gewoon door.” Volgens Wijffels doet PSV er goed aan om Ihattaren komende zomer te verkopen. Hij denkt dat de cliënt van Mino Raiola het beste in Nederland kan blijven. De PSV'er werd de afgelopen maanden gelinkt aan Ajax, maar dat is volgens de journalist te hoog gegrepen. “Ajax is toch niet... Als je ziet wat die daar aan het doen zijn, met de selectie en concurrentie. Alsof hij daar ineens een basisspeler zou kunnen worden. Dat zit er gewoon niet in.”

“Het enige wat je kan hopen is dat hij daar weg uit de omgeving komt”, reageerde Perez. “Daar is het verpest, van beide kanten. Misschien krijgt hij in een andere omgeving in Nederland een wake-up call, dat het kwartje valt. Als hij komt in een andere setting zou het misschien kunnen lukken. Het is te hopen, want het is zonde van zijn talent. Ziek zijn, dat kan natuurlijk altijd eens of vaker gebeuren. Maar ze zeggen dat hij ziek is en dat hij dan naar een moskee gaat...”, aldus Perez, zonder zijn zin af te maken. Presentator Vincent Schildkamp haakte in en zei dat Ihattaren had kunnen weten dat het gedoe zou opleveren. “Ik vraag me wel af of hij daar over nadenkt”, aldus Perez. “Hij is gewoon puur, geen geoliede pr-machine. Hij doet gewoon wat hij wil. Het is echt zonde. Ik weet ook niet of wij er meer over kunnen zeggen. We zien wel waar hij heen gaat.”