Kenneth Perez: ‘Hoezo heeft hij geen recht op een plek bij Oranje?’

Maandag, 10 mei 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:00

Kenneth Perez neemt het op voor Ryan Babel. De analist van ESPN begrijpt de massale kritiek op de 34-jarige aanvaller van Galatasaray niet en vindt dat hij 'gewoon' mee moet met het Nederlands elftal naar het EK. "Ik denk dat ik een van de weinigen ben die het volstrekt belachelijk vind dat Babel geen recht zou hebben op het Nederlands elftal", zegt hij tijdens Voetbalpraat.

Perez begrijpt niet goed waar de enorme weerstand tegen Babel vandaan komt. "Hoezo heeft hij er geen recht op ten opzichte van al die andere buitenspelers die niet of nauwelijks spelen bij hun club? Waarom is hij altijd degene waar mensen van zeggen: 'Als je hem meeneemt, dan kan je net zo goed iedereen meenemen?' Dat vind ik een zeer bijzondere uitspraak."

Volgens de Deense analist zijn er argumenten waarom Babel bij Oranje hoort. "Ik vind dat hij een veel langere historie heeft bij het Nederlands elftal, veel meer ervaring dus. Ik kijk geen Turks voetbal, dus ik moet het ook met de informatie doen dat hij dit weekend heeft gescoord (tegen Besiktas, red.). Maar ik zie de andere spelers wel elke week spelen, maar ik zie ook dat Steven Bergwijn, ook een kandidaat, nul minuten maakt in Engeland."

Freek Jansen van Voetbal International komt met een uitleg. "Dat komt ook door de argumentatie die er al heel snel aan geplakt wordt van: 'Babel is heel belangrijk in de kleedkamer.' En daarmee doe je hem dan wel tekort. En daarmee schep je ook een bepaald, want voor Babel had Kevin Strootman dat. Het hele Nederlandse publiek vroeg: 'Waarom zit Strootman erbij?' En dan was de argumentatie: 'Strootman is de baas van de kleedkamer.' En dan begrijp ik wel dat mensen zeggen: 'Je kunt beter kijken wie er op het veld een meerwaarde heeft.' En als het al zo zou zijn dat Babel zo belangrijk is in de kleedkamer, dan kan ik me ook voorstellen dat Arjen Robben met al zijn ervaring en overgave ook belangrijk in de kleedkamer kan zijn."