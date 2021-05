PSV gaat met Eran Zahavi in gesprek over zijn nabije toekomst

Maandag, 10 mei 2021 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:40

John de Jong en Bas Roorda zijn maandag op bezoek gegaan bij Eran Zahavi, zo weet De Telegraaf te melden. De technisch manager en teammanager gingen op visite bij de Israëliër om hem en zijn familie een hart onder de riem te steken na de gewelddadige overval. Algemeen directeur Toon Gerbrands reageert ook op de aanval en geeft aan dat Zahavi de vrijheid krijgt om invulling te geven aan de laatste competitieweek.

“Dit is verschrikkelijk, een traumatische ervaring”, zegt Gerbrands. “We willen vooral heel goed luisteren naar hoe Eran, zijn vrouw en kinderen in deze situatie zitten. Die vraag staat centraal. We spelen deze week nog twee competitiewedstrijden, maar het gaat erom wat nu wijsheid is voor het gezin. We overleggen met hem hoe hij zelf deze laatste competitieweek ziet. Maandag hebben we iedereen vrij gegeven om wat rust in te bouwen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Bij het gezin Zahavi kunnen we onszelf alleen al de vraag stellen of zij nog in het huis willen blijven wonen. Maar ik zou vanuit mijn eigen beleving ook kunnen begrijpen dat er bij de familie van de spelersgroep behoefte is aan bijvoorbeeld voorlichting over veiligheidszaken. Hoe dit soort situaties eventueel te voorkomen? De politie Eindhoven en onze veiligheidscoördinatoren kunnen daarbij als specialisten worden ingezet. Dat zouden wij als club dan ook graag aanbieden”, aldus Gerbrands, die aangeeft vanaf dinsdag in gesprek te gaan met de spits over het restant van het Eredivisie-seizoen.

Daarnaast hebben ook Ajax en Feyenoord voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen in huize Zahavi. De Amsterdammers zouden al direct vertegenwoordigers van de politie hebben gevraagd om advies en presentaties te geven op de club. “Deze vreselijke gebeurtenis is geen aanleiding om de beveiliging nu opnieuw onder de loep te nemen”, zo laat een woordvoerder van Ajax weten aan De Telegraaf. Feyenoord geeft aan nog geen directe maatregelen te treffen, al zou de overval volgens de club wel ‘aanleiding kunnen zijn’ om spelers in het nieuwe seizoen bewuster te maken van de gevaren die op de loer liggen. De Rotterdamse club adviseert spelers al langer terughoudend te zijn met het plaatsen van privézaken op social media.