Johan Derksen is keihard na Klassieker: ‘Wat een slap jochie is dat!’

Maandag, 10 mei 2021 om 22:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:28

Johan Derksen concludeert na de teleurstellende Klassieker tegen Ajax (0-3 voor de Amsterdammers) dat Feyenoord komende zomer moet doorselecteren. De analist van Veronica Inside vindt dat de Rotterdammers in elk geval afscheid moeten nemen van Leroy Fer, die een strafschop miste en een zwakke indruk maakte op Derksen.

"Als je verantwoordelijk bent voor de toekomst van Feyenoord, dan is je een hele hoop duidelijk geworden", zegt Derksen. "Met Fer kun je niet verder. Die kan het allemaal niet meer belopen, die kan het niet meer bijbenen. Daar moet je afstand van nemen." En daar blijft het niet bij volgens Derksen. "Die spits (Róbert Bozeník, red.) kun je vergeten. Hij kan nu niet voetballen, die leert het nooit. Hij heeft geen gevoel. Hij kan niet eens een bal aannemen."

Wim Kieft begrijpt wel dat Dick Advocaat tegen Ajax toch de voorkeur gaf aan Bozeník. "Als je nou vraagt: wat is de beste spits van Feyenoord? Als je dit seizoen niet hebt gezien, dan is dat Nicolai Jörgensen", vindt Kieft. "Maar als je die gozer elke dag ziet trainen, slappe hap... Ik bedoel: ik zag hem ook weer invallen... En dan kom je uiteindelijk bij Bozeník uit. Maar ik moet ook eerlijk zeggen: die kan er niet zoveel van. Die kan je niet eens een bal in zijn voeten spelen."

Derksen is nog niet klaar met het fileren van Feyenoord-spelers. Zo is hij totaal niet onder de indruk van João Teixeira. "Ach, wat een slapzak is dat, joh. Die is overal mislukt, maar je begrijpt nu waarom. Wat een slap jochie is dat! En Tyrell Malacia die denkt dat hij Jezus is, die zich misdraagt met dat domme gedoe met die Davy Klaassen", doelt hij op een duw richting de middenvelder van Ajax. "Toen had Dick al moeten zeggen: 'Kom jij maar douchen', want hij was toen al helemaal de weg kwijt. En dan pakt hij een rode kaart op het moment dat je geen rode kaart moet pakken, want je hebt elf tegen tien..."