Van der Gijp heeft advies na overval op gezin Zahavi: ‘Doe dat gewoon niet!’

René van der Gijp denkt dat de overvallers op het gezin van Eran Zahavi vooraf informatie inwonnen op Instagram. De analist van Veronica Inside, die vorig jaar zelf werd overvallen om zijn Rolex, adviseert mensen om niet langer met peperdure horloges te poseren op sociale media. "Nee, ik ben niet geschrokken. Ik denk dat je daar te allen tijde rekening mee moet houden", zegt Van der Gijp in reactie op de overval.

Van der Gijp denkt dat de overvallers op bestelling juwelen kwamen stelen bij het gezin van Zahavi. "Ik heb even gekeken op zijn Instagram en die van zijn vrouw, en toen vond ik een fotootje van zijn vrouw in Amsterdam", doelt hij op onderstaande Instagram-post. "Die heeft een Rolex om van ik denk 40.000 euro. Doe dat niet, weet je. Doe dat gewoon niet! Ik weet het van mijn Rolex. Mijn Rolex was al verkocht. Toen hadden ze hem nog niet, maar toen was-ie al doorverkocht. Ze zouden gelijk van mij naar Amsterdam rijden om hem te verkopen. Dat zeiden ze op de hoorzitting."

"Dit moet je gewoon zoveel mogelijk vermijden", vervolgt Van der Gijp. "Het is hartstikke leuk om dat allemaal te laten zien, maar dat horlogetje van haar is al weg, honderd procent. Ze weten precies wat het is. Ze weten exact hoe duur-ie is, exact welk type en ze hebben er al een klant voor. En ze hebben natuurlijk gewacht tot hij weg was. Dat maakt het wel eenvoudiger, natuurlijk. Als hij thuis is, verwacht je meer weerstand. Ik bedoel: van een vrouw en drie kindjes verwacht je minder weerstand."

Van der Gijp denkt dat er jonge daders achter zitten. "Bertus Holkema (een beveiligingexpert, red.) zei: 'Het is georganiseerde misdaad.' Het is geen georganiseerde misdaad. Het zijn twintigers. De politie zei ook tegen mij: 'Heb je beelden?' Wat heb je aan die beelden? Je herkent ze niet. Ze zeggen nu ook: 'We hebben beelden. Ze zijn 1,70 meter.' Nou, dat schiet lekker op. Je moet dat gewoon zoveel mogelijk vermijden. Gisteren zag ik het ook weer bij Theo Janssen bij Studio Voetbal. Dan denk ik: Theo, doe het niet. Ze slaan je hersens ervoor in."

Onlangs heeft Van der Gijp contact gehad met een van de daders van de overval waar hijzelf slachtoffer van werd. "Ik ben het gesprek aangegaan met die jongen, want hij wilde zijn excuses aanbieden. Ik ben daarnaartoe gegaan met Minouche (zijn vrouw, red.). Het was best wel triest. Daar zit dan een jochie van twintig jaar. Geen opleiding, geen werk, woont gewoon bij zijn moeder. Hij zegt: 'Ik heb dat gewoon gedaan.' Hij was ervan geschrokken, want hij heeft negen maanden vastgezeten. Ik heb tegen hem gezegd: 'Jochie, ik hoop dat je je leventje oppakt. Zoek een leuke baan, probeer er wat van te maken. Want dit is ook niet echt de bedoeling natuurlijk.' Ik vond het niet heftig om met hem te praten. Bij mij is het ook mislukt natuurlijk. Het zou erger zijn als ze echt mijn hersens hadden ingeslagen."