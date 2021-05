Schokkende details van overval op gezin van Zahavi: ‘Ze namen alle tijd’

Maandag, 10 mei 2021 om 20:23 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:25

De overvallers verantwoordelijk voor de overval op het huis van Eran Zahavi namen zondagmiddag alle tijd, zo schrijft De Telegraaf in een uitgebreide reconstructie. De criminelen drongen het huis in Amsterdam binnen verkleed als postbezorgers en gingen zeer gewelddadig te werk. De Telegraaf bevestigt het gerucht dat de haren van Zahavi's partner zijn afgeknipt.

Als Shay Zahavi, de vrouw van de spits van PSV, zondagmiddag de voordeur opent, stormt de eerste overvaller direct naar binnen. Hij overmeestert de Israëlische en dan betreedt ook een tweede overvaller de villa. Ook de drie jonge kinderen worden betrokken in de overval. Zij worden samen met hun moeder vastgetapet. De overvallers zijn verbaal en fysiek zeer gewelddadig. Ze willen geld en sieraden zien. Als het ze niet snel genoeg gaat besluiten ze de schaar in het haar van Shay te zetten.

De overvallers waanden zich totaal veilig in de villa van Zahavi. "Ze namen alle tijd", zegt een bron tegenover De Telegraaf. "Een inbreker slaat zijn slag binnen een paar minuten omdat hij bang is te worden ontdekt. Deze twee overvallers voelden zich veilig in huis en wekten geen moment de indruk haast te hebben." Snel nadat de indringers hun buit hadden verzameld en waren vertrokken wist de vrouw van Zahavi zich te bevrijden. De politie was snel ter plaatse en startte direct een groot onderzoek.

Volgens het dagblad was de familie van Zahavi een makkelijk doelwit. Hoewel het huis voorzien is van beveiligingscamera's, is van enige toegangsbeveiliging geen sprake: de overvallers konden probleemloos doorlopen tot aan de voordeur en ongemerkt het huis binnendringen. Het dagblad wijst erop dat Zahavi op Instagram regelmatig poseert met zeer kostbare horloges om de pols. De overvallers zouden het adres van de Israëlische spits hebben kunnen achterhalen door hem na een training bij PSV naar huis te volgen. "Een bordje met de naam Eran Zahavi hing zelfs bij de voordeur", merkt de krant op.