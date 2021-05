Raiola wil actie in Nederland na heftige overval: ‘Dat is helaas keihard nodig’

Maandag, 10 mei 2021 om 19:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:41

Mino Raiola vindt dat voetballers zich in Nederland beter moeten beschermen tegen criminele dreiging, zo vertelt de invloedrijke zaakwaarnemer aan De Telegraaf. Raiola vermoedt dat de overval op het gezin van PSV-spits Eran Zahavi 'een cultuuromslag in Nederland' teweeg zal brengen. "Dat is helaas keihard nodig", aldus Raiola, die Zahavi overigens niet vertegenwoordigt.

Raiola benadrukt geen details over de overval op het huis van Zahavi in Amsterdam te kennen, maar wil in algemene zin wel reageren. "In Nederland slaat dit in als een bom, omdat we het gelukkig niet gewend zijn", aldus de voetbalagent. "Maar in de grote voetballanden zijn gewelddadige overvallen en berovingen helaas al veel langer schering en inslag. Het copy-cat-gedrag is nu overgeslagen naar ons land. Door sociale media geven spelers te veel privacy op. Het brengt mensen op gekke ideeën." In maart werd de familie van Ángel Di María slachtoffer van een gewelddadige overval. Eerder overkwam het ook de families van Sergio Rico, Thiago Silva en Eric Maxim Choupo-Moting.

Criminelen gaan volgens Raiola steeds verder. "Het gaat telkens in de overtreffende trap. Als de baas gek is, moet je zelf nog gekker worden om aanzien te krijgen, de leider te worden. Vroeger hadden misdadigers een code, een ondergrens. Ze kwamen niet aan vrouwen en kinderen. Nu hebben ze echt overal maling aan." De overval op het gezin van Zahavi kan volgens Raiola negatief afstralen op de Eredivisie. "Nederland was een heerlijk landje voor de voetballers. Zelfs in Amsterdam konden zij rustig over straat en in een normaal huis wonen. Die ontspannenheid was zelfs voor sommigen reden om voor de Eredivisie te kiezen."

Het is tijd voor een cultuuromslag, vindt Raiola. "We moeten onze naïviteit afschudden." Hij komt met een voorbeeld dat tekenend is voor de Nederlandse 'vrijheid blijheid'. "Een aantal jaren geleden had ik een paar Italiaanse vrienden over. Ik moest nog snel even wat bankzaken regelen, parkeerde voor de bank en kwam even later terug in de auto. Daar zaten drie mannen met hun mond open. Dat kon geen bank zijn. In Italië betreed je een vesting en word je binnenstebuiten gekeerd. Áls je er überhaupt al naar binnen kunt."

Raiola raadt topvoetballers aan om zich te verdiepen in beveiliging. "Laat je informeren. Ik ben al eerder tot de conclusie gekomen dat persoonsbeveiliging tegenwoordig helaas onontkoombaar is. Als je twee miljoen euro bruto verdient, trek dan honderdduizend euro uit als 'verzekering'. Een verzekering van een langer en veilig leven."