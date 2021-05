V/d Sar: ‘Ik had niet met mezelf kunnen leven als Oranje het WK had gewonnen’

Edwin van der Sar heeft een inkijkje gegeven in zijn ervaringen als doelman van het Nederlands elftal. De 130-voudig international geeft in de serie Oranje Wall of Fame onder meer te kennen dat hij nog altijd zit met het feit dat hij niet mee is gegaan naar het WK 2010. “Wat had ik een spijt toen Nederland de finale haalde”, vertelt de voormalig sluitpost, die ook ingaat op de rol die Frank de Boer speelde om van zijn ‘strafschoppensyndroom’ af te komen.

“Om mijn clubcarrière te redden, vond ik het nodig om bij Oranje te stoppen”, begint Van der Sar. Na de verloren kwartfinale tegen Rusland (1-3 na verlenging) op het EK 2008 zette de sluitpost een punt achter zijn interlandloopbaan, al keepte hij daarna toch nog twee duels 'om Oranje uit de brand te helpen'. “Ik wilde ook op een hoogtepunt afscheid nemen en ik had niet meer de energie om nog twee jaar lang die kwalificatiereeks in aanloop naar het WK in Zuid-Afrika te doorlopen. Het EK was voor mijn gevoel ook het beste toernooi dat ik gespeeld had. Ik ben erg belangrijk geweest in de wedstrijden tegen Italië en Frankrijk. Uiteindelijk zijn we ook daar te vroeg uitgeschakeld.”

“Ik denk dat het maart of april 2010 was, toen Bert van Marwijk belde met de mededeling dat hij me graag mee wilde nemen naar het WK”, zo maakt Van der Sar vervolgens een sprong in de tijd. “Ik ben geen ‘Heintje Davids’ die voor de derde keer terug zou komen. Maar God, wat had ik een spijt toen ze de finale haalden plotseling. Absoluut. Een dag voor de wedstrijd belde ik Giovanni van Bronckhorst om hem succes te wensen. Maar ik heb hem ook verteld dat ik met een heel dubbel gevoel die finale ging kijken. Ik zei: ‘Ik hoop uiteraard voor jullie en voor Nederland dat jullie de finale winnen. Maar als jullie hem winnen, dan denk ik niet dat ik nog met mezelf kan leven’”, besluit Van der Sar knipogend.



Verder verwijt de algemeen directeur van Ajax zich dat hij langere tijd geen grote rol kon spelen in de strafschoppenreeksen op de eindtoernooien. “Op het EK 1996 in Engeland werden we door penalty’s uitgeschakeld (in de kwartfinale tegen Frankrijk, red.), mede doordat ik geen enkele strafschop pakte. Bij het WK in Frankrijk pakte ik er van de vier strafschoppen ook geen een (tegen Brazilië, red). En dat vreet wel aan je, ja. Je wil natuurlijk belangrijk zijn, maar niet alleen in de de negentig reguliere speelminuten. Ik heb in die eerste periode niet genoeg laten zien denk ik. Op het EK 2000 hebben we ons ook de kaas van het brood laten eten door Italië. We hadden toen gewoon moeten winnen.”

Uiteindelijk was het Frank de Boer die Van der Sar van zijn ‘penaltysyndroom’ wist te genezen. “Ik had er met hem over gesproken, en dat heeft wel geholpen. Hij had uiteindelijk een beslissende tip op het EK 2004 in de wedstrijd tegen Zweden. ‘Als je zo recht boven een bal staat, kun je nooit meer in die hoek schieten’, zei hij.” In de kwartfinale van het EK 2004 pakte Van der Sar de strafschop van Olof Mellberg, waardoor Nederland zich plaatste voor de halve finale. “Na die strafschop zocht ik De Boer op om hem te bedanken. Het vuur en de passie die ik toen voelde... Dat was echt heel erg gaaf.”