‘Horrorblessure van geopereerde Pratto gaat Feyenoord flink geld kosten’

Maandag, 10 mei 2021 om 18:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:03

Lucas Pratto is zondagavond succesvol geopereerd, zo laat zijn zaakwaarnemer Gustavo Goñi weten in de Argentijnse media. De 32-jarige spits van Feyenoord brak in de Klassieker tegen Ajax (0-3 verlies) zijn kuitbeen en scheurde zijn enkelband. Pratto wacht een maandenlange revalidatie en zijn avontuur bij Feyenoord is dan ook voorbij. De zware blessure van de aanvaller kan een dure grap worden voor de club. Volgens de Argentijnse krant La Nacion moeten de Rotterdammers het salaris van Pratto doorbetalen totdat hij weer kan spelen voor River Plate. Dat zou een afspraak zijn die is gemaakt in het huurcontract.

Pratto kwam tegen Ajax als invaller in het veld en zette in de slotfase een sliding in op Davy Klaassen. Tijdens de sliding bleven de noppen van de rechterschoen van Pratto in het veld steken, waardoor zijn enkel dubbel klapte. De Ajacied kwam vervolgens terecht op het lichaam van Pratto, die zichtbaar veel pijn had. Pratto probeerde na een behandeling op het veld in eerste instantie op eigen kracht op te staan. Toen dat niet lukte werd hij door leden van de medische staf van het veld gedragen.

"We wachten nog op zijn ontslag uit het ziekenhuis na een nacht met behoorlijk veel pijn", vertelt zijn zaakwaarnemer Goñi tegenover Sportia. "Gelukkig is de operatie achter de rug. Bij de ingreep zijn acht schroeven geplaatst. De specialisten hebben me verteld dat dat normaal is. We moeten nog kijken naar het herstel. Het is nog niet duidelijk over hoe nu verder. We schatten een afwezigheid van drie tot vijf maanden."

Zo komt er een dramatisch einde aan het toch al ongelukkige avontuur van Pratto in Rotterdam. De Argentijn werd in de winterstop met hoge verwachtingen op huurbasis overgenomen van River Plate, maar kon niet aan de verwachtingen voldoen. Pratto begon de eerste twee wedstrijden na zijn komst in de basis en verdween daarna naar de bank. In totaal blijft de aanvaller steken op acht wedstrijden in dienst van Feyenoord, waarin hij niet scoorde.