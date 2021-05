Bondsvoorzitter dreigt Juventus uit de Serie A te halen: ‘Regels zijn regels’

Maandag, 10 mei 2021 om 17:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:36

Gabriele Gravina heeft bevestigd dat Juventus wordt uitgesloten van deelname aan de Serie A als de club de Super League niet verlaat voor aanvang van het nieuwe seizoen. Dat zei de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond maandag op een persconferentie. Juventus is in Italië de enige club die nog geen afstand heeft genomen van de Europese topcompetitie. Internazionale en AC Milan deden dat wel, waardoor zij geen gevaar lopen volgens Gravina.

Juventus is samen met Real Madrid en Barcelona een van de clubs die nog altijd betrokken is bij de plannen voor de Super League. De UEFA kwam vrijdag met een statement jegens de Super League, waarin bekend werd gemaakt dat er met negen clubs overeenstemming is bereikt over het ontbinden van de nieuwe competitie. Barcelona, Real en Juventus zijn daar niet bij betrokken en worden mogelijk zwaarder gestraft door de Europese voetbalbond. De Italiaanse bond doet daar nog een schepje bovenop. "De regels zijn duidelijk. Als Juventus nog steeds deel uitmaakt van de Super League, kan de club niet deelnemen aan de Serie A", verteltde Gravina.

Bovengenoemde clubs kwamen zaterdag met een gezamenlijk statement naar buiten. “De founding clubs van de Super League zijn onder druk gezet, bedreigd en beledigd om het project te verlaten", steken de clubs van wal. "Het project is juist opgezet om het ecosysteem in het voetbal op te schop te gooien, met een concreet voorstel en door constructieve gesprekken. Het is onacceptabel dat dit gebeurt, temeer een rechtbank al heeft besloten dat de FIFA en de UEFA geen straffen mogen opleggen tegen de clubs die de Super League hebben opgezet."

Aan die woorden heeft Gravina geen boodschap. De voorzitter van de Italiaanse bond is dan ook bereid om Juventus uit de Serie A te halen als de club vasthoudt aan deelname aan de Super League. "Negen clubs besloten zich terug te trekken uit het project, drie zijn er nog bij betrokken"', vervolgde de bondsvoorzitter. "Als clubs deel willen nemen aan de Serie A, zullen ze de regels moeten accepteren. Als Juventus dat niet doet, zullen ze uitgesloten worden van deelname. Ik zou het spijtig vinden voor de fans, maar regels zijn nu eenmaal regels. Ik hoop dat het snel zal zijn opgelost."