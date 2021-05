Zestienvoudig Schots international in opspraak wegens straatgevecht

Maandag, 10 mei 2021 om 17:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:23

Oliver McBurnie is in Engeland in opspraak geraakt nadat online beelden zijn opgedoken waarop te zien is dat hij een man aanvalt op straat. Op de beelden is te zien dat de spits van Sheffield United wordt aangesproken door een voorbijganger en reageert door diens telefoon af te pakken, op de grond te gooien en vervolgens een handgemeen aan te gaan. Het incident wordt in de Britse media breed uitgemeten. Sheffield heeft via een officiële verklaring laten weten op de hoogte te zijn van de beelden. De club stelt een onderzoek in, meldt de Daily Mail.

Op de beelden, die momenteel het internet overgaan, is te zien hoe iemand 'Oli McBurni' roept. De aanvaller van het uit de Premier League gedegradeerde Sheffield draait zich vervolgens om en zoekt de confrontatie op, waarna hij de mobiele telefoon op de grond gooit en buiten beeld de persoon in kwestie fysiek te lijf gaat. Terwijl het gevecht zich verder buiten beeld afspeelt, roept een van de omstanders dat het verstandig zou zijn om weg te gaan. "Ambtenaren van Sheffield United zijn op de hoogte van de video die op sociale media circuleert en onderzoeken het voorval", liet zijn werkgever maandag weten in een reactie.

Oli mcburnie my number 9 ???? pic.twitter.com/anhVwhz2JG — ?? (@SufcLuke_) May 9, 2021

Het is niet voor het eerst dat McBurnie in opspraak komt door zijn gedrag buiten de lijnen. Afgelopen juli ontving hij van de Britse politie een boete van 33.000 euro voor het rijden onder invloed en een rijverbod van zestien maanden. In 2020 werd de spits door de FA op de vingers getikt nadat hij een obsceen gebaar maakte richting supporters van Cardiff City, terwijl hij tussen de supporters van zijn toenmalige club Swansea City zat. Wedstrijden tussen Cardiff en Swansea staan bekend als de South Wales Derby en roepen doorgaans veel emotie op.

McBurnie is momenteel herstellende van een voetblessure en hoopt komende zomer met Schotland naar het EK te gaan. De aanvaller kwam tot dusver tot zestien wedstrijden bij de nationale ploeg. Hij was een van de spelers die een strafschop verzilverde tijdens de belangrijke play-offs tegen Servië op weg naar het eindtoernooi. Schotland speelt in aanloop naar het EK twee vriendschappelijke wedstrijden, waaronder tegen Nederland op 2 juni. Vervolgens staat de ploeg van bondscoach Steve Clarke op 18 juni tegenover aartsrivaal Engeland.