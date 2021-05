Mourinho treft steenrijke eigenaar die samenwerkt met Leonardo DiCaprio

Dinsdag, 11 mei 2021

AS Roma is net als veel Europese clubs tegenwoordig in handen van een zeer vermogende eigenaar. Met Dan Friedkin staat er zelfs een miljardair aan het roer in het Stadio Olimpico. De 55-jarige in San Diego geboren zakenman lijkt gezien zijn vele activiteiten van alle markten thuis te zijn. De puissant rijke Friedkin is onder meer filmregisseur- en producer, eigenaar van een distributiebedrijf en CEO van Toyota Distributors in de Golfstaten. Daarnaast hebben de vele geslaagde transacties op zakelijk gebied ervoor gezorgd dat de Roma-eigenaar een geschat vermogen heeft van ruim drie miljard euro, zo wist zakenblad Forbes niet zolang geleden te onthullen. Nieuwbakken trainer José Mourinho krijgt met ingang van volgend seizoen dus te maken met een schatrijke eigenaar, al is het afwachten hoeveel geld The Special One mag uitgeven deze zomer.

Friedkin stapte vorig jaar augustus binnen bij Roma, als plaatsvervanger van landgenoot James Pallotta. Het was laatstgenoemde niet gelukt om met i Giallorossi aansluiting te vinden bij de absolute top in de Serie A, waarop de rijke Amerikaan besloot om de club in de verkoop te zetten. Friedkin, die aan het hoofd staat van de Friedkin Group, was in de wolken met de deal van naar verluidt 591 miljoen euro. "Het was een geweldig en nederig moment, we vonden het fantastisch dat we deel gingen uitmaken van de AS Roma-familie", zo zei Friedkin na het ondertekenen van de contracten in Rome. "De serieuze kant van de deal kwam echter ook al snel tevoorschijn, want we hebben nu een enorm grote verantwoordelijkheid. We konden dus niet al te lang stilstaan bij het heuglijke moment. Er staat ons namelijk ontzettend veel werk te wachten." De ambitieuze eigenaar richt zijn pijlen desondanks niet alleen op het terugbrengen van de glorieperiode van Roma, dat in 2001 voor het laatst de Scudetto in de wacht wist te slepen. Hij is ondertussen ook een grote speler in de Amerikaanse filmwereld, waardoor Friedkin zijn tijd sinds medio 2020 verdeeld tussen Europa en de Verenigde Staten.

Er is al een muurschildering gemaakt van José Mourinho in Rome.

Werken met Scorsese en DiCaprio

Friedkin, wiens zoon Ryan ook een vinger in de pap heeft bij Roma, zette in 2014 zijn eerste stappen in de Amerikaanse entertainmentwereld. Hij werd mede-eigenaar van het productiehuis Imperative Entertainment in Santa Monica, Californië. De ster van Friedkin was al snel rijzende, want drie jaar later, in 2017, werd de door hem geproduceerde film The Square beloond met de Palme d'Or op het filmfestival in Cannes. Al snel volgde All The Money In The World, een film die werd genomineerd voor een Oscar. Friedkin had als producent een jaar later ook een aandeel in The Mule, met de legendarische Clint Eastwood in de hoofdrol. Met zijn distributiebedrijf 30WEST slaagde de zeer veelzijdige Amerikaan er in 2019 voor om maar liefst vier Oscars in de wacht te slepen voor de Zuid-Koreaanse film Parasite. Op dit moment is Friedkin betrokken bij het tot stand brengen van Killers of the Flowers Moon, geregisseerd door topregisseur Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio en Robert De Niro zijn de hoofdrolspelers van de film die later in 2021 in de bioscopen te zien is. De opvolger van Pallotta bij Roma werkt echter niet alleen achter de schermen, hij fungeert namelijk ook steeds vaker als regisseur. Zijn regiedebuut kwam met The Last Vermeer, een film over een kunstenaar die een zeer waardevol schilderij aan de Nazi´s verkoopt. De vuurdoop van Friedkin als regisseur kreeg op de Internet and Movie Database (IMDB) een 6,7 als gemiddeld cijfer van de bezoekers.

De filmwereld is echter niet de enige passie van duizendpoot Friedkin. De steenrijke roerganger van Roma is namelijk ook al zijn hele leven bovenmatig geïnteresseerd in de luchtvaart. Zijn hangar staat vol met meer dan veertig verschillende vliegtuigen. Paradepaardjes van de verzameling van Friedkin zijn de North American F-86 straaljager en vier Supermarine Spitfires die werden geproduceerd in Engeland in de jaren dertig van de vorige eeuw. Hij is niet alleen een verwoed verzamelaar van vliegtuigen, maar ook een van de slechts tien piloten die gekwalificeerd zijn om in formatie te vliegen met demonstratieteams voor het schip van de US Air Force. Friedkin is een frequent deelnemer aan vliegshows in Noord-Amerika en Europa en in 2017 kwam zijn liefde voor film en vliegtuigen perfect samen met zijn bijdrage aan de oorlogsfilm Dunkirk. In de cruciale strandscene aan het einde van de film fungeerde hij in een Spitfire uit de Tweede Wereldoorlog als stunt double van hoofdrolspeler Tom Hardy.

Dan Friedkin werkt samen met Robert De Niro, Martin Scorsese en Leonardo DiCaprio aan een nieuw filmproject.

Friedkin zal in de komende maanden waarschijnlijk veel aandacht schenken aan zijn voetbalproject in Rome, zeker nu met de komst van Mourinho een nieuw tijdperk lijkt aan te breken. Op financieel gebied heeft de club van Rick Karsdorp in ieder geval een enorme potentie. Pallotta, de voorganger van Friedkin in de Italiaanse hoofdstad die bijna tien jaar aan de macht was, zei onlangs in een uitgebreid interview met The Athletic dat Roma nog steeds een enorme aantrekkingskracht heeft op investeerders. De Amerikaan met Italiaanse roots kwam hierdoor zelf in 2011 bij de Romeinse club terecht. Hij denkt dat Roma onder leiding van Friedkin echt weer kan meedoen met de absolute top in de Serie A. "Het is ook altijd een geweldige competitie geweest, het was zelfs een tijdje de beste competitie ter wereld", liet de in Boston opgegroeide Pallotta zich ontvallen. In financieel opzicht kan er echter wel het nodige verbeterd worden, ondanks de fraaie zeventiende plaats (geschatte waarde van 450 miljoen euro) op de lijst van Forbes met de rijkste Europese clubs. In de laatste twee jaar is de waarde van de subtopper met twaalf procent gedaald. Qua omzet (128 miljoen) en operationeel inkomen (88 miljoen euro) is men zelfs hekkensluiter in de top twintig. De prestigieuze lijst wordt overigens afgesloten door Ajax met een geschatte waarde van omgerekend 340 miljoen euro.

Stadiondroom valt in duigen

De grenzeloos ambitieuze Friedkin heeft in zijn korte periode als eigenaar van Roma ook al te maken gehad met tegenslag. Er lagen plannen klaar om een nieuwe voetbaltempel uit de grond te stampen, maar met name de overige directieleden lagen dwars. Gezien de situatie in financieel opzicht achtte men het in deze coronatijden onverstandig om vele miljoenen uit te geven aan een nieuw stadion. Het Stadio della Roma in de wijk Tor di Valle moest volgens Friedkin plaats gaan bieden aan 52.000 bezoekers, met de mogelijkheid om de capaciteit uit te breiden naar maximaal 60.000 zitplaatsen. De vermaarde Amerikaanse architect Dan Meis was al ingeschakeld om zorg te dragen voor de bouw van het hypermoderne onderkomen in het zuiden van Rome, inclusief VIP-boxen en prachtige voorzieningen. De mooie plannen konden uiteindelijk de prullenbak in, mede ook door een breed uitgemeten corruptieschandaal. Luca Parnasi, eigenaar van het bedrijf dat de bouw van het stadion zou gaan realiseren, werd gearresteerd op verdenking van het omkopen van belangrijke overheidsofficials. Daarnaast werden ook onder meer Adriano Palozzi, vice-president van de wijk waarin Roma is gevestigd, en hoofd van de regionale raad Michele Civita opgepakt. In totaal werden negen arrestaties verricht door de Italiaanse politie. Voorlopig blijft Roma dus actief in het Stadio Olimpico, waar maximaal 72.700 supporters de thuiswedstrijden kunnen bezoeken. De plannen voor een nieuwe thuishaven zijn wat betreft Friedkin echter nog lang niet verdwenen. Het is nog steeds zijn droom om 'een groen, duurzaam en geïntegreerd stadion te creëren', zonder daarbij toe te werken naar een specifieke datum.

De top 5 duurste selecties in de Serie A

CLUB TOTALE MARKTWAARDE SELECTIE MEI 2021 POSITIE IN SERIE A 1. Juventus 678 miljoen euro 5e plaats 2. Internazionale 618 miljoen euro 1e plaats 3. Napoli 533 miljoen euro 4e plaats 4. AC Milan 508 miljoen euro 3e plaats 5. AS Roma 386 miljoen euro 7e plaats

Het voorlopig mislukte plan om met Roma te verhuizen naar de andere kant van de stad zorgde evenwel voor veel teleurstelling bij Friedkin, die het niet gewend is dat zijn projecten niet van de grond komen. Hij repte in de Italiaanse media zelfs over 'onnodige bureaucratie en politieke inmenging'. Diens voorganger Pallotta liet zich ook niet onbetuigd op Twitter. "Ik vind het echt vreselijk voor de stad Rome en Roma zelf. Een paar klootzakken (jullie weten wie jullie zijn) hebben een geweldig project voor iedereen verpest. Triest", zo haalde de voormalig Roma-eigenaar keihard uit. Ondertussen bereidt Friedkin zich voor op de toekomstige samenwerking met Mourinho, die aan de slag gaat bij de op vier na rijkste club van de Serie A gezien de waarde van de selectie. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigen de spelers van de huidige coach Fonseca een totale waarde van 386 miljoen euro. Juventus voert de top vijf aan met een gezamenlijke waarde van 678 miljoen euro. Ook Internazionale (618 miljoen), Napoli (533 miljoen) en AC Milan (508 miljoen) gaan Roma voor. Men laat Atalanta (381 miljoen) en aartsrivaal Lazio (344 miljoen) wél achter zich, ondanks het feit dat deze clubs Roma zijn voorbijgestreefd op de ranglijst van de Serie A. Met tien miljoen euro is Karsdorp op het gebied van marktwaarden slechts een middenmoter. De top drie wordt momenteel gevormd door Nicolò Zaniolo (45 miljoen), Lorenzo Pellegrini (37 miljoen) en Jordan Veretout (35 miljoen).

Dat Friedkin 86,6 procent van de Roma-aandelen in handen heeft is overigens niet uniek in de Serie A anno 2021. Inclusief de Amerikaanse ondernemer zijn momenteel maar liefst zeven buitenlandse eigenaren actief op het hoogste niveau in Italië. Bij Bologna heeft de schatrijke Canadees Joey Saputo (geschatte waarde 821 miljoen euro) de touwtjes stevig in handen. Zhang Jindong (6,5 miljard euro) regeert sinds enige tijd bij Inter, terwijl stadgenoot en rivaal AC Milan sinds medio 2018 in handen is van het Amerikaanse investeringsbedrijf Elliott Management Corporation (2,8 miljard euro). Bij het Parma van de van Bayern München gehuurde Joshua Zirkzee, dat degradatie naar de Serie B niet langer kan voorkomen, is Friedkin's landgenoot Kyle Krause (2,5 miljard euro) de grote roerganger. Fiorentina heeft met de Italiaans-Amerikaanse Rocco B. Commisso (4,5 miljard euro) eveneens een zeer vermogende eigenaar. Spezia, sinds vorig jaar de werkgever van Jeroen Zoet, heeft sinds februari van dit jaar Robert Platek (2,5 miljard euro) aan het roer staan. Er is dus het nodige veranderd in der Serie A sinds Mourinho ruim een decennium geleden als coach van Inter voor het laatst werkzaam was in Italië. Aan de Portugese coach de taak om met hulp en steun van Friedkin om van Roma weer een serieuze titelkandidaat te maken.