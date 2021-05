De Mos waarschuwt clubs na woningoverval Zahavi: ‘Dit is een nieuwe rage’

Maandag, 10 mei 2021 om 15:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:01

Aad de Mos vindt dat clubs hun spelers beter in bescherming moeten nemen als zij op pad zijn voor zakelijke aangelegenheden, zo vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Aanleiding is de woningoverval op de familie van PSV'er Eran Zahavi. De spits zat zondagmiddag nietsvermoedend in de bus naar Tilburg voor het uitduel met Willem II, toen zijn vrouw en drie kinderen in Amsterdam Buitenveldert werden overvallen. De gebeurtenis hakte er flink in bij de selectie van PSV.

Ook De Mos wist niet wat hij hoorde toen de politie melding maakte van de brute woningoverval op de familie van Zahavi. "Ik dacht meteen aan zijn vrouw en de drie kinderen die thuis zaten", aldus de oud-trainer. "Dat moet je niet meemaken. Dit is iets nieuws en daar moeten we snel vanaf. Ik hoop dat ze de daders een straf geven. En niet zomaar straffen, zwaar straffen. Dit is een nieuwe rage in Europa om topspelers te intimideren op dagen en uren dat ze voetballen." In Parijs gebeurde onlangs hetzelfde, toen tijdens een wedstrijd van Paris Saint-Germain de familie van Marquinhos en het gezin van Angel Di María slachtoffer werden van een overval.

"In Eindhoven is dit ook niet nieuw", gaat De Mos verder. "Ik kan me herinneren dat ik verleden jaar bij de kapper zat met Jorrit Hendrix. Daar was ook ingebroken terwijl hij op vakantie was. De clubs zullen de spelers beter moeten beschermen." Maandag werden meer details naar buiten gebracht over de overval op de woning van Zahavi. Zo werd zijn vrouw vastgebonden en mishandeld in het bijzijn van de kinderen en zouden ook de kinderen zijn vastgehouden, meldde het Eindhovens Dagblad. Bovendien werd er tape op hun monden geplakt. Er werden vervolgens persoonlijke eigendommen en contant geld meegenomen door de overvallers.

De overvallers deden zich voor als pakketbezorgers. "Ik zou mensen met bezittingen willen adviseren om pakketjes voor de deur neer te laten leggen", vertelt misdaadjournalist John van den Heuvel maandag in een video op de website van De Telegraaf. "Pak het pakje pas als je zeker weet dat iemand weg is. Ik zag dat je vrij makkelijk het terrein van Zahavi op kunt komen, dat verbaasde mij ook eerlijk gezegd. We zien vaker dat overvallers het gemunt hebben op beroemdheden als artiesten en voetballers van wie bekend is dat ze de nodige bezittingen in huis hebben. Deze truc wordt vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat de deur wordt geopend."

Van den Heuvel had zondag na het incident contact met Marc van de Laar, die als hoofd veiligheidszaken bij PSV werkzaam is. "Hij benadrukte dat de hele selectie van dit soort risico's op de hoogte is en erop wordt gewezen. Dit is een extra trigger en een extra les om daar alert op te zijn. Ik ben ervan overtuigd, en dat heeft PSV ook gezegd, dat opnieuw heel kritisch en streng wordt gekeken naar mogelijke aanvullingen op veiligheidsmaatregelen die al zijn genomen om de selectie van PSV en de familie een veilig gevoel te geven. Dat is het nare aan dit soort overvallen. Je gevoel van veiligheid is volledig weg."

"Dit kan mij ook gebeuren", is De Mos zich bewust. "Dit kan iedereen gebeuren die een beetje bekend is in de voetballerij. Je gaat er zelf ook over nadenken. Dit hakt er voor iedereen flink in. Ik heb respect voor de spelersgroep die het in zo'n korte tijd mentaal heeft moeten verwerken. Dan moet je sterk in je schoenen staan. Ik heb respect voor de manier waarop ze het hebben uitgespeeld. Ze hebben op een zakelijke manier de drie punten meegenomen naar Eindhoven." PSV won het duel dankzij een treffer van Donyell Malen en een eigen doelpunt van Derrick Köhn met 0-2 en heeft de beste papieren om als tweede te eindigen.

De Mos denkt dat de tweede plek niet meer in gevaar komt voor PSV. "Ik denk dat PSV donderdagmiddag om kwart over vier klaar is", vertelt hij. "Ik zie AZ niet winnen bij FC Groningen en PSV wint van PEC Zwolle, dus dan ben je er al. Bij een gelijkspel van AZ ben je er ook. Ik verwacht dat de wedstrijd tegen FC Utrecht (zondag, red.) niet meer van belang is. Utrecht is bovendien al verzekerd van deelname aan de play-offs." De voorsprong van PSV op nummer drie AZ bedraagt één punt, met nog twee speelronden.