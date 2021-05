‘De perschef vroeg zich af of ze De Ligt niet moesten beschermen’

Maandag, 10 mei 2021 om 14:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

Juventus mag dit seizoen dan nagenoeg naast alle prijzen grijpen, Matthijs de Ligt is een van de weinig lichtpuntjes in het elftal van trainer Andrea Pirlo. De jonge verdediger houdt zich moeiteloos staande tussen de Italiaanse reuzen Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini, wat hem geregeld op lovende woorden komt te staan van Italiaanse media. Ook Michel Vorm kijkt met bewondering naar de prestaties van zijn voormalig ploeggenoot bij het Nederlands elftal.

Vorm was van dichtbij getuige hoe De Ligt zijn vuurdoop kende als international bij Oranje. “Dat ging verschrikkelijk mis”, weet de oud-doelman zich te herinneren. De Ligt werd in maart 2017 door toenmalig bondscoach Danny Blind voor de leeuwen gegooid in de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije. Al na vijf minuten spelen ging de verdediger gruwelijk in de fout door Spas Delev alle tijd en ruimte te geven bij de openingstreffer, om vervolgens ook bij de 2-0 van Delev niet geheel vrijuit te gaan. Vorm, die destijds als derde doelman bij de selectie van Oranje zat, zag het vanaf de zijkant aan.

“Ik weet nog dat ze na die wedstrijd behoorlijk van slag waren bij Oranje”, vervolgt Vorm. “We zaten in de kleedkamer en de media wilden met De Ligt spreken. De perschef (Bas Ticheler, red.) vroeg zich af of ze hem niet moesten beschermen. Matthijs zei meteen: ‘Ik wil mijn zegje kunnen doen. Ik ga niet in een hoekje zitten huilen’. Ik heb ook tegen hem gezegd: ‘Dit soort dingen gebeuren. Kop op.’ Hij is zo nuchter. Daaraan zie je direct iemands karakter, en hij was nog maar zeventien jaar hè. Ik zag bij hem al snel dat hij heel volwassen was voor zijn leeftijd. Ook de de manier waarop hij zich presenteerde als aanvoerder van Ajax, zowel binnen als buiten het veld. Echt een leider.”

Vorm kent het klappen van de zweep. Hij keepte negen jaar op het hoogste niveau in Engeland, nadat hij in 2011 door het net gepromoveerde Swansea City naar de Premier League werd gehaald. Onlangs keerde hij terug bij Tottenham als tijdelijke keeperstrainer na het ontslag van José Mourinho. “Ik had nog nooit in het buitenland gewoond”, blikt Vorm terug op zijn avontuur in Engeland. “Ik dacht dat ik Engels kon, maar dat kon ik niet. En toen kwam ik ook nog in Swansea terecht. Swansea is op zijn zachtst gezegd niet de mooiste stad om te wonen. Dat is geen Londen. Voor sommige jongens is dat wel goed, dan hebben ze geen afleiding. Mijn basis was anders. Ik was 27, had een vrouw en een zoontje. Ik stond heel anders in het leven. Als je als 21-jarige speler naar Swansea gaat, heb ik het met je te doen.”

Uiteindelijk zou Vorm drie jaar het doel van Swansea verdedigen, om zich vervolgens als tweede doelman achter Hugo Lloris te voegen bij Tottenham Hotspur. Een weloverwogen keuze. “Ik zie dat spelers tegenwoordig op steeds jongere leeftijd naar het buiten gaan”, zegt Vorm. “Neem Donny van de Beek. Natuurlijk, er zitten altijd twee kanten aan het verhaal. Maar je moet wel heel goed kijken wat je perspectief is. Helemaal op zijn leeftijd. Hij heeft met Paul Pogba en Bruno Fernandes twee spelers van wereldklasse voor zich. Aan de andere kant snap ik ook wel dat het heel lastig is om ‘nee’ te zeggen tegen een club als Manchester United. Voor hetzelfde geld komen ze niet weer.”

Desondanks is het volgens Vorm nog te vroeg om van een mislukt avontuur te spreken. “Als Pogba of Fernandes weggaat, moet hij er klaar voor zijn. Dingen kunnen snel veranderen in het voetbal. Hij leert ontzettend veel van de situatie waarin hij zit. Kijk naar Davy Klaassen. Die ging van Ajax naar Everton. Dat werd ook niet wat hij ervan verwachtte. Hij is vervolgens naar Werder Bremen gegaan en is nu een van de belangrijkste spelers van Ajax. Klaassen heeft onwijs veel bagage opgedaan in het buitenland. Bij Bremen heeft hij tegen degradatie gespeeld. Die ervaringen neemt hij allemaal mee. Dat doelpunt tegen Turkije bijvoorbeeld. Hij is daar altijd, ofzo. Dat is echt een kwaliteit. Dat leer je niet op de training.”

Over Ziyech maakt Vorm zich minder zorgen. De aanvaller annex middenvelder van Chelsea is onder manager Thomas Tuchel lang niet altijd verzekerd van een basisplek. Ziyech bewees afgelopen weekend nog zijn waarde met de gelijkmaker in de gewonnen wedstrijd tegen Manchester City. “Hij is mentaal zo sterk", vertelt Vorm. "Hakim heeft in zijn tijd bij Ajax laten zien dat hij onverstoorbaar is. De supporters stonden hem letterlijk naar het leven. Later werd hij op handen gedragen. Dat zegt écht heel veel. Die jongen heeft echt een kuttijd gehad bij Ajax. Hij had ook de handdoek kunnen gooien. Het is heel knap dat hij zich daar niet door heeft laten leiden.”