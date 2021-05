Ronald Koeman reageert op persconferentie op twijfels over aanblijven

Maandag, 10 mei 2021 om 13:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:59

Ronald Koeman heeft maandagochtend gereageerd op de twijfels die volgens de Catalaanse krant L'Esportiu heersen binnen een deel van het bestuur van Barcelona over zijn aanblijven. De keuzeheer neemt dinsdag na twee wedstrijden schorsing weer plaats op de bank, als hij met zijn ploeg op bezoek gaat bij Levante. Een deel van het nieuw gekozen bestuur zou een trainer willen aanstellen voor de volledige termijn dat zij aan de macht zijn, zo klonk het maandag, twee dagen na het teleurstellende gelijkspel tegen Atlético Madrid in de strijd om de landstitel.

L'Esportiu schrijft maandag dat er een serieuze discussie binnen de clubleiding gaat ontstaan als Koeman er niet in slaagt om de landstitel te veroveren. In de ogen van het recent door voorzitter Joan Laporta samengestelde bestuur is Koeman niet de man die de gehele bestuurstermijn aan het roer staat. "Voor mij zijn de mensen met wie ik dagelijks werk het belangrijkst", reageert Koeman op de speculaties. "Die mensen waarderen de dingen die ik doe. Een gevecht met de pers of mensen van buitenaf kan ik niet winnen. Ik heb dit seizoen ook vaak genoeg waardering gekregen naar aanleiding van mijn werk."

De criticasters van Koeman in het bestuur zouden tegen Atlético een ‘gebrek aan ambitie’ gezien hebben. Bovendien begrijpt dit deel van de clubleiding niet waarom Koeman nauwelijks een beroep doet op Riqui Puig. "Vanaf dag één heb ik van de voorzitter alle vertrouwen gekregen. Mijn toekomst is niet iets waar ik mij zorgen over hoef te maken. Ik heb twee jaar getekend als trainer van Barcelona en ga er vanuit dat ik hier volgend jaar nog zit. Aan het einde van het seizoen komen we bij elkaar om met de president te spreken. De strijd om het landskampioenschap is op dit moment veel belangrijker dan mijn toekomst."

Koeman werd vorige zomer aangesteld door toenmalig president Josep Maria Bartomeu, die kort daarna noodgedwongen vertrok. De Nederlandse oefenmeester weet hoe de hazen lopen in de voetballerij. "Ik ben niet de enige trainer die dit overkomt, het overkomt iedereen wel een keer. Ik heb geen controle op wat de pers schrijft, iedereen heeft zijn mening en ik heb het recht niet om dit te veranderen. Het is belangrijk om het seizoen kritisch te analyseren met de mensen met wie ik nauw heb samengewerkt. Over twee weken hebben we alle tijd om daarover in gesprek te raken. Tot die tijd zullen we er alles aan doen om het kampioenschap te veroveren."

Barcelona had Atlético afgelopen weekend kunnen passeren op de ranglijst, maar kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Doordat Real Madrid in eigen stadion tegen Sevilla (2-2) verzuimde te profiteren, heeft Atlético voorlopig de beste papieren om kampioen van Spanje te worden. "We zijn nog steeds in de race", is Koeman stellig. "Het wordt lastig omdat Atlético twee punten boven ons staat, maar we moeten niet naar de tegenstanders kijken. We moeten naar onszelf kijken." Tegen Levante keert Koeman dus terug op de bank bij Barcelona, wat betekent dat Alfred Schreuder zijn rol als assistent-trainer weer inneemt.