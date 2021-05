Robben niet in beeld bij De Boer: ‘Op dit moment sluit ik het uit’

Maandag, 10 mei 2021 om 13:35 • Yanick Vos • Laatste update: 13:49

Frank de Boer sluit uit dat hij Arjen Robben opneemt in zijn EK-selectie. Tegenover Voetbal International laat de bondscoach van het Nederlands elftal weten dat de 37-jarige aanvoerder van FC Groningen niet in beeld is. De Boer reageert daarmee op de woorden van Robben, die zondag deelname aan het EK niet wilde uitsluiten.

Robben startte zondag vanuit de basis bij FC Groningen in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (0-4 winst). De aanvaller blonk uit met twee assists. Na afloop gaf Robben aan dat hij een uitnodiging van de bondscoach niet zou afslaan. “Ik heb geleerd om nooit nooit te zeggen”, reageert De Boer. “Maar op dit moment sluit ik het uit. Ik ben superblij dat Arjen weer aan het spelen is. Vooral voor hemzelf. Als je hem na afloop ook zag: dit is topsport op zijn allermooist. Maar we moeten het ook wel in perspectief zien. Volgens mij heeft Arjen in 2019 voor het laatst negentig minuten gespeeld.”

Voor de camera van ESPN werd Robben zondag gevraagd naar een eventuele rol bij het Nederlands elftal komende zomer, mocht De Boer hem nodig hebben. “Dan kom ik", reageerde Robben. "Toen ik afgelopen zomer hiermee begon was het EK wel iets uit mijn stoutste dromen. Eerst maar realistisch blijven en kijken hoe het de komende weken gaat. Daarna zien we verder." De Boer kreeg van VI de vraag hoe hij erover zal denken als Robben de komende weken goed blijft spelen. “Dan is het misschien iets voor het WK in Quatar”, zei hij grappend, doelend op het mondiale eindtoernooi van volgend jaar.

FC Groningen-trainer Danny Buijs zou het zeker aanbevelen om Robben mee te nemen naar het EK. “Daar zou ik geen seconde over hoeven nadenken. Een speler met zulke kwaliteiten in je kleedkamer, met zo'n karakter. Je zou gekke Henkie zijn als je dat laat lopen”, zei Buijs zondag. Ondanks de woorden van Buijs lijkt Robben niet te hoeven rekenen op een plek in de 26-koppige EK-selectie van De Boer.