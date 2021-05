Beugelsdijk verbaasd door beschuldigingen: ‘Hij zegt dat het absolute onzin is’

Maandag, 10 mei 2021 om 14:07 • Yanick Vos • Laatste update: 14:39

Sparta Rotterdam heeft maandagmiddag een statement naar buiten gebracht naar aanleiding van het onderzoek dat door de politie is ingesteld naar een matchfixingzaak, waarbij de naam van Tom Beugelsdijk genoemd wordt. Zondag meldde de NOS dat een Eredivisie-speler ervan wordt verdacht dat hij opzettelijk een gele kaart heeft gepakt, waardoor hij of anderen daar geld aan verdienden. Beugelsdijk heeft tegenover Sparta aangegeven dat hij de betreffende overtreding uitsluitend heeft gemaakt 'in de hitte van de strijd'.

Door in te zetten op de gele kaart, heeft één gokker met een inzet van 3000 euro circa 13.000 euro verdiend. Twee andere gokkers wonnen circa 1000 euro dankzij de gele kaart. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in een vroeg stadium zit, en er nog niet is besloten om tot vervolging over te gaan, heeft de NOS besloten de naam van de speler niet te publiceren, zo communiceerde de omroep zondag.

“Sparta Rotterdam heeft kennisgenomen van de berichtgeving over een mogelijke spotfixing in het betaald voetbal. In de berichtgeving omtrent deze mogelijke spotfixing wordt Tom Beugelsdijk genoemd. De club heeft deze ochtend gesproken met de speler, waarin hij aangeeft de overtreding uitsluitend gemaakt te hebben in de hitte van de strijd”, zo klinkt een statement op de website van Sparta.

Beugelsdijk pakte op 16 januari zijn eerste gele kaart van het seizoen in de thuiswedstrijd tegen PSV (3-5). Mogelijk gaat het om de gele kaart die hij pakte in blessuretijd van de eerste helft. “Het was in de 46ste minuut, we stonden 1-0 voor”, herinnert technisch directeur Henk van Stee zich de bewuste gele kaart van Beugelsdijk in gesprek met RTV Rijnmond. “Hij wilde die counter eruithalen. Hij zei: Het is onzin, ik had zelfs nog rood kunnen krijgen voor die actie.”

"Tom zegt dat het absolute onzin is. Hij is nooit gebeld door de KNVB of door de politie. Hij is ook verbaasd", aldus Van Stee. De directeur benadrukt dat Beugelsdijk ‘witheet’ is vanwege de beschuldigingen. Net als Beugelsdijk heeft ook Sparta niets vernomen van een politieonderzoek. “Wij gaan er daarom vanuit dat hij onschuldig is. Sparta staat achter Beugelsdijk en gelooft hem", zegt hij tegen het Algemeen Dagblad.

Sparta wil voorlopig verder geen reactie geven. “Mocht er een onderzoek gestart worden dan zal de club hieraan uiteraard alle medewerking aan verlenen en heeft de club vertrouwen dat het integer en zorgvuldig zal plaatsvinden. De speler heeft vertrouwen in de uitkomst van een mogelijk onderzoek.” De club benadrukt op de clubwebsite dat tot een eventueel onderzoek is afgerond het geen invloed heeft op de samenstelling van de selectie in de komende wedstrijden. “De focus van zowel de club als spelersgroep ligt de komende week op het bereiken van de play-offs”, zo klinkt het.