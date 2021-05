Eran Zahavi en vrouw reageren voor het eerst op overval

Maandag, 10 mei 2021 om 09:58 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:29

Eran Zahavi heeft maandagochtend via Instagram Stories voor het eerst gereageerd op de brutale overval op zijn vrouw van zondag. De aanvaller van PSV is dankbaar voor de massale steun die hij in de afgelopen 24 uur heeft ontvangen. Uit de reactie van Zahavi komt goed naar voren dat de overval op de woning in Amsterdam-Buitenveldert enorm veel indruk heeft gemaakt op de uit Israël afkomstige familie. Ook zijn vrouw zelf heeft inmiddels een reactie gegeven via Instagram.

"Bedankt aan iedereen voor de zorg en liefde, en we vragen iedereen voor begrip voor de situatie en om onze privacy te respecteren op dit moment, om zo alles te kunnen verwerken", zo schrijft de geschrokken Zahavi op Instagram. "Het is een zeer onplezierige gebeurtenis geweest en het gaat veel verder dan een gewone inbraak en diefstal van eigendommen. Nogmaals hartelijk bedankt voor de bezorgdheid. Wij waarderen dat zeer." Shai Zahavi, de vrouw van de PSV-aanvaller, kwam eerder ook al met een reactie via de sociale media.

Het artikel gaat verder onder de video Van Ginkel na winst op Willem II: 'Erg belangrijke week voor de boeg' Meer videos

‘Vrouw Zahavi vastgebonden en mishandeld in bijzijn van kinderen’

De gruwelijke details over de overval in de woning in Amsterdam zijn naar buiten gekomen. Lees artikel

"Goedemorgen iedereen. Gisteren hadden mijn familie en ik te maken een schokkende zaak van diefstal en mishandeling op een plek die voor ons het veiligste zou moeten zijn ter wereld, namelijk ons huis", zo valt te lezen in de verklaring op Instagram. "We hadden het moeilijk en we hebben tijd nodig om het allemaal te verwerken. Over de kinderen: daar gaat het prima mee! Op fysiek en mentaal vlak zullen we allemaal moeten samenwerken om er op de beste manier doorheen te komen. Ik dank iedereen uit de grond van mijn hart voor de zorg en het verlangen om te helpen. Het is echt hartverwarmend allemaal. Dank u, dank u, dank u!"

Zahavi kreeg zondagmiddag de schrik van zijn leven toen hij tijdens de busreis naar Tilburg voor de uitwedstrijd tegen Willem II een schokkend telefoontje ontving van zijn vrouw. Terwijl hij in de voorbereiding zat op de wedstrijd tegen Willem II, drongen overvallers zijn huis binnen. Volgens Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, kreeg Zahavi zijn vrouw aan de telefoon terwijl de overvallers nog in huis waren. De PSV-spelers waren zowel voor als na de wedstrijd ‘zwaar onder de indruk’ van de overval op het huis van hun ploeggenoot.

Aangekomen in Tilburg vertrok Zahavi direct per auto naar zijn huis in Amsterdam, waar hij woonachtig is omdat daar een grotere Israëlische gemeenschap leeft en de spits en zijn gezin snel konden acclimatiseren. De overval werd gepleegd door één en mogelijk twee overvallers; een verdachte zou zich als pakketbezorger hebben voorgedaan om het huis binnen te dringen. De echtgenote van de aanvaller en de kinderen zouden zijn bedreigd met vuurwapens. De vrouw van Zahavi is volgens De Telegraaf vastgebonden en mishandeld in het bijzijn van de kinderen. Het Eindhovens Dagblad meldt maandag dat ook de kinderen werden vastgebonden en dat er tape op hun monden was geplakt. Er werden vervolgens persoonlijke eigendommen en contant geld meegenomen door de overvallers.

Volgens het Eindhovens Dagblad was de vrouw van Zahavi volledig in paniek toen zij hem belde. Ze moest hem van de overvallers bellen om te vragen waar de buit was. “Er ging ineens van alles door die bus”, aldus PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. “Niet letterlijk natuurlijk, maar we kregen live mee wat er aan de hand was.” Ook de Duitse linksback Philipp Max was onder de indruk van wat er zich afspeelde. “Eran zei bij zijn vertrek nog dat we ons op de wedstrijd moesten concentreren. De trainer heeft iedereen voor de wedstrijd nog geïnformeerd dat het naar omstandigheden in orde was en dat gelukkig niemand gewond was geraakt. Voor ons was er een extra motivatie om te winnen en dat is ons gelukt.”