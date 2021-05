‘Andrea Pirlo wordt ondanks strijdbare woorden binnen enkele uren ontslagen’

Maandag, 10 mei 2021 om 09:07 • Chris Meijer

Na de 0-3 nederlaag tegen AC Milan wordt er in Italië hevig gespeculeerd over het ontslag van Andrea Pirlo bij Juventus. Hij zei zelf na afloop dat hij niet dacht aan opstappen, maar volgens La Stampa kan de oud-middenvelder toch binnen enkele uren op straat staan. De krant schrijft dat zijn assistent Igor Tudor in dat geval tot het einde van het seizoen de leiding moet krijgen bij Juventus.

Door de forse verliespartij tegen AC Milan is Juventus uit de top vier van de Serie A gevallen, waarmee een Champions League-ticket op de tocht staat. De huidige vijfde plaats geeft aan het einde van het seizoen recht op een plek Europa League. De achterstand op nummer vier Napoli bedraagt met nog drie wedstrijden te spelen slechts één punt, al hebben nummer twee Atalanta en nummer drie AC Milan inmiddels al een voorsprong van drie punten.

De Italiaanse kranten nemen maandagochtend een voorschot op het vertrek van Pirlo. “Addio Pirlo”, kopt Tuttosport bijvoorbeeld. La Stampa schrijft zelfs dat het lot van Pirlo al binnen enkele uren bezegeld kan zijn. Tudor moet dan tot het einde van het seizoen op interim-basis zijn taken overnemen. De 43-jarige Kroaat, eerder als trainer werkzaam bij onder meer Hajduk Split, PAOK Saloniki, Galatasaray en Udinese, werkt sinds afgelopen zomer als assistent-trainer bij Juventus.

Pirlo gaat zelf in ieder geval niet opstappen, zo zei hij direct na de pijnlijke nederlaag tegen AC Milan in gesprek met Sky Italia. “Nee, ik zal geen stap terug doen. Ik heb deze baan met veel enthousiasme aangenomen, ondanks dat er een aantal moeilijkheden bestonden. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan, dus ik zal mijn werk blijven doen zolang dat wordt toegestaan. Ik had vooraf een ander project in mijn hoofd en dacht dat ik met een andere groep te maken kreeg.”

“Ik werkte aan enkele concepten, maar moest veranderingen doorvoeren om mijn plan aan te passen op het karakter van de spelers. Ik moest me aanpassen”, gaat Pirlo verder. “Het is niet zo dat het team niet openstaat voor veranderingen. Maar je hebt sommige dingen in je hoofd en dat is voor bepaalde spelers lastiger. Als ik niet het beste uit deze spelers kan halen, is dat mijn fout en ik moet het zeker beter doen. Ik neem verantwoordelijkheid voor dingen die niet goed gaan. Deze selectie bestaat uit geweldige spelers, het is duidelijk dat sommige dingen niet werken.”