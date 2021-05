‘Barcelona voelt zich bedrogen door Neymar na radicale omslag’

Maandag, 10 mei 2021 om 08:51 • Rian Rosendaal

Barcelona voelt zich bedrogen door Neymar, zo weet het Catalaanse radiostation RAC1 te onthullen. Het bestuur van de Spaanse titelkandidaat had in de afgelopen tijd geregeld contact met de sterspeler van Paris Saint-Germain en er was goede hoop dat hij zou terugkeren in het Camp Nou. Neymar koos er vorige week echter voor om zijn contract bij PSG te verlengen tot medio 2025.

Barcelona stuurde recentelijk een vertegenwoordiger naar Parijs om Neymar te overtuigen van een terugkeer, voegt bovengenoemd medium daaraan toe. De Braziliaanse aanvaller zag wel wat in een tweede periode bij de club van trainer Ronald Koeman, omdat hij niet langer geloofde in het sportieve project bij PSG, dat ook dit seizoen de Champions League niet zal winnen. Het was een vruchtbaar gesprek en een hernieuwde samenwerking leek slechts een kwestie van tijd te zijn. Neymar bedacht zich korte tijd later en zaterdag zette hij zijn handtekening onder een nieuw en zeer lucratief contract in Parijs. Een terugkeer bij Barcelona in de toekomst lijkt hierdoor uitgesloten.

De directie van Barcelona, sinds maart onder leiding van de nieuwe voorzitter Joan Laporta, is naar verluidt ontstemd over de handelswijze van Neymar. Men voelt zich zelfs gebruikt door de speler die tussen 2013 en 2017 in het Camp Nou actief was, zo klinkt het. De technische leiding van de nummer twee in LaLiga richt de pijlen nu op andere versterkingen voor de voorhoede. Aan de andere kant zijn de geruchten over een vertrek van Lionel Messi naar PSG nog niet naar de achtergrond verdwenen. Een en ander is wel afhankelijk van wat Kylian Mbappé gaat doen. De aanvaller, die in Frankrijk vastligt tot 2022, wordt al enige tijd hevig gelinkt aan een toptransfer richting Real Madrid.

De contractverlenging bij PSG legt Neymar overigens bepaald geen windeieren. Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat de aanvaller met de nieuwe deal een jaarsalaris van dertig miljoen euro opstrijken. Dat is exclusief een bonus voor het winnen van de Champions League. Het Braziliaanse TNT Sports en het Franse RMC Sport maakten begin februari melding van een akkoord tussen PSG en Neymar over een nieuw vierjarig contract. Toen ook Qatar Today meldde dat Neymar tot medio 2026 zou gaan bijtekenen, leek de officiële bevestiging aanstaande. PSG trad desondanks naar buiten met de mededeling dat er nog geen sprake was van een akkoord. Nadat les Parisiens ondanks een 0-1 nederlaag tegen Bayern München de halve finale van de Champions League haalden, zei Neymar dat een contractverlenging ‘niet langer een probleem’ zou zijn