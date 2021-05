PSG voorkomt transfervrij vertrek ondanks betere aanbieding van Bayern

Maandag, 10 mei 2021 om 08:14 • Chris Meijer

Julian Draxler gaat spoedig zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengen, zo weten L’Équipe en transferexpert Fabrizio Romano te melden. De 27-jarige aanvallende middenvelder was bij les Parisiens in het bezit van een aflopende verbintenis, maar gaat voor drie jaar bijtekenen. Daarmee grijpt volgens L’Équipe onder meer Bayern München mis, ondanks dat der Rekordmeister een hoger salaris bood.

De situatie van Draxler bij PSG is sinds de komst van Mauricio Pochettino volledig veranderd. De opvolger van Thomas Tuchel doet geregeld een beroep op de aanvallende middenvelder en heeft zich intern hard gemaakt voor een langer verblijf van de 56-voudig Duits international. Draxler had de nodige keuze, want er bestond belangstelling vanuit de Premier League, de Serie A en Bundesliga. L’Équipe noemt Bayern als concrete gegadigde en de kersvers kampioen van Duitsland was zelfs bereid om hem een hoger salaris te bieden dan hij bij PSG gaat verdienen na het ondertekenen van zijn nieuwe contract.

Draxler verdient nu ruim zeven miljoen euro per jaar, maar heeft ingestemd met een salarisverlaging. De aanvallende middenvelder verlangde aanvankelijk ook een korter contract, dat hem tot medio 2023 aan PSG zou binden. Hij heeft nu echter toch ingestemd met het aanbod van PSG, waardoor hij een verbintenis tot medio 2024 gaat ondertekenen. Eerder slaagde PSG er al in om te verlengen met Ángel Di María, Juan Bernat, Keylor Navas en Neymar, terwijl ook Kylian Mbappé zich spoedig in dit rijtje moet voegen als het aan les Parisiens ligt.

PSG nam Draxler in januari 2017 over van VfL Wolfsburg, dat 36 miljoen euro aan zijn vertrek overhield. De Duitser speelde sindsdien 172 wedstrijden, waarin hij goed was voor 24 doelpunten en 39 assists, en voegde drie landstitels, drie Franse bekers, driemaal de Coupe de la Ligue en vier keer de Franse Supercup toe aan zijn palmares. Draxler droeg eerder het shirt van Schalke 04, dat hem opleidde en in 2015 voor 43 miljoen euro naar Wolfsburg zag vertrekken.