Zinédine Zidane is ‘heel erg boos’; Gerard Piqué reageert met snerende tweet

Maandag, 10 mei 2021 om 07:50 • Chris Meijer

Real Madrid verzuimde zondagavond te profiteren van de remise tussen Barcelona en Atlético Madrid (0-0), door met 2-2 gelijk te spelen tegen Sevilla. Er bestond na afloop bij de Koninklijke grote woede jegens de VAR, omdat een gegeven strafschop in de 78e minuut werd teruggedraaid en aan de andere kant op de stip werd gelegd. Waar er vanuit het kamp van Real Madrid boze reacties klinken, verstuurde Gerard Piqué een snerende tweet.

Een klein kwartier voor het einde gaf scheidsrechter Juan Martínez Munuera een strafschop na een overtreding op Karim Benzema. De leidsman werd echter door de VAR naar het scherm geroepen, omdat Éder Militão aan de andere kant hands had gemaakt. Manuera besloot daarop de strafschop te annuleren en een penalty aan Sevilla toe te kennen. Ivan Rakitic schoot vanaf elf meter raak, waarna Eden Hazard in blessuretijd de eindstand op 2-2 bepaalde.

Hablando se entiende la gente. — Gerard Piqué (@3gerardpique) May 9, 2021

Movistar plaatste op Twitter een video waarop te zien is hoe trainer Zinédine Zidane en Toni Kroos na afloop in discussie gaan met de scheidsrechter. “De mensen die praten, begrijpen het wel”, reageert Barcelona-verdediger Piqué op de video. “Wat ze me vertelden, overtuigde me niet”, liet Zidane na afloop weten in gesprek met Movistar. “Ik ben heel erg boos. Na afloop zocht ik de scheidsrechter op, zodat hij uitleg kon geven. Het is heel lastig, omdat we veel meer verdienden. Maar het is wat het is.”

“Ik begrijp niets van de scheidsrechter”, voegde Zidane daar later tijdens de persconferentie aan toe. “Als Militão hier hands maakte, deed Sevilla dat ook. Ik ben niet overtuigd door wat de scheidsrechter me verteld heeft. Normaal praat ik nooit over scheidsrechters, maar vandaag ben ik boos. Stel er geen vragen meer over, ik heb al gezegd wat ik denk. Ze moeten de regels rond hands een keer duidelijk uitleggen, dat is het. Wij gaan vechten tot het bittere eind.”

Chaos in Madrid! ??



Het lijkt eerst op een penalty voor Real Madrid, maar de VAR heeft eerder al een handsbal gezien én dus is het een stafschop voor Sevilla! ??



Rakitic schiet raak: 1-2?#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/9OMF8edmHd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 9, 2021

“We begrijpen niet hoe de regels rond hands werken. Militão kijkt niet eens naar de bal. Het is vervelend, omdat dit de wedstrijd verandert en zwaar mee kan tellen in de strijd om het kampioenschap”, sprak Marco Asensio. Emilio Butragueño, bestuurslid van Real Madrid, nam harder stelling tegen de arbitrage. “We hebben al eerder te maken gehad met dit soort situaties en opnieuw werd de beslissing in ons nadeel genomen, op een zeer beslissend moment. Ik heb het idee dat er in dezelfde situatie vaak verschillende beslissingen worden genomen. Dat geeft geen prettig gevoel.”

“Ik denk dat er sprake was van hands”, gaf Rakitic echter te kennen. “We kunnen praten over interpretatie. Maar uiteindelijk is hands gewoon hands. Pech voor Real Madrid, maar de scheidsrechter heeft de juiste beslissing genomen. Wij hebben daar nu toevallig voordeel uit gehaald. Het is vrij gemakkelijk: als de bal door de hand van richting wordt veranderd of anders in het doel was gegaan, is er geen twijfel. Anders komt het aan op de interpretatie van de scheidsrechter, dat kan verschillen.”