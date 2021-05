‘Twijfels over Koeman door duel met Atlético én uitsluiten van jeugdproduct’

Maandag, 10 mei 2021

Er is binnen de clubleiding van Barcelona discussie over de positie van Ronald Koeman, zo weet de Catalaanse krant L'Esportiu te melden. Er is een deel van het nieuw gekozen bestuur dat een trainer zou willen aanstellen voor de volledige termijn dat zij aan de macht zijn. Na het 0-0 gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Atlético Madrid wordt eraan getwijfeld of Koeman daarvoor geschikt is.

Barcelona had Atlético afgelopen weekeinde kunnen passeren op de ranglijst, maar kwam niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Doordat Real Madrid in eigen stadion tegen Sevilla (2-2) verzuimde te profiteren, heeft Atlético voorlopig nog de beste papieren om kampioen van Spanje te worden. Met nog drie wedstrijden te spelen gaat de ploeg van trainer Diego Simeone aan de leiding in LaLiga, met een voorsprong van twee punten op Barcelona en Real Madrid. L'Esportiu schrijft dat er een serieuze discussie binnen de clubleiding gaat ontstaan als Koeman er niet in slaagt om de landstitel te veroveren.

De criticasters van Koeman in het bestuur zouden tegen Atlético namelijk een ‘gebrek aan ambitie’ gezien hebben. Bovendien begrijpt dit deel van de clubleiding niet waarom Koeman nauwelijks een beroep doet op Riqui Puig. De 21-jarige middenvelder speelde dit seizoen 21 wedstrijden, waarvan slechts 4 als basisspeler. Een deel van het recent door de gekozen voorzitter Joan Laporta samengestelde bestuur wil het liefst een trainer hebben die tijdens de gehele bestuurstermijn aan het roer staat en dat zal in hun ogen niet Koeman zijn.

Koeman werd vorige zomer aangesteld door toenmalig president Josep Maria Bartomeu, die kort daarna noodgedwongen vertrok. In de verkiezingscampagne vielen vervolgens de namen van onder meer Jürgen Klopp en Xavi als mogelijke nieuwe trainers voor Barcelona, maar Laporta sprak nadat hij tot president werd gekozen zijn vertrouwen in Koeman uit. Het contract van de Nederlandse oefenmeester in het Camp Nou loopt voorlopig nog door tot medio 2022.

Dat is direct een struikelblok in een eventueel plan om komende zomer al afscheid te nemen van Koeman. Barcelona zit financieel gezien in een penibele situatie en kan het zich dus niet veroorloven om een trainer met een doorlopend contract zomaar op straat te zetten. Bovendien is Laporta niet van plan om Xavi direct voor de groep te zetten. Spaanse media meldden recent dat de oud-middenvelder Al-Sadd komende zomer achter zich zou laten, al klonken er later ook geluiden dat hij toch van plan was om in Qatar te blijven.