Van Hanegem kritisch op Van Persie: ‘Dat was wel een beetje erg opzichtig’

Maandag, 10 mei 2021 om 06:49

Willem van Hanegem noemt het een ‘beetje opzichtig’ dat Robin van Persie afgelopen week uitgebreid met zijn zaakwaarnemers van SEG poseerde toen hij bij Feyenoord tekende als jeugdtrainer. Het managementbureau ligt onder vuur nadat Follow the Money onthulde dat tekengeld van Stefan de Vrij in de zak van zijn zaakwaarnemer was verdwenen. “Mocht De Vrij ooit nog plannen hebben om met bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum terug te keren bij Feyenoord, dan weet hij nu hoe erg ze met hem begaan zijn in De Kuip”, schrijft Van Hanegem in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem ziet Feyenoord in de play-offs niet zomaar van Sparta Rotterdam, omdat ‘niemand er bij tegenslag nog vertrouwen in heeft’. “Echt beter worden de spitsen van Feyenoord ook niet hè? Terwijl Robin van Persie met ze aan het werk is. Afgelopen week tekende Van Persie ook nog als jeugdtrainer bij Feyenoord. Tenminste als assistent. Dat is leuk voor jeugdspelers. Maar om nou zo uitgebreid te poseren met champagne en reclame te maken voor zijn onder vuur liggende zaakwaarnemers van SEG, dat was wel een beetje erg opzichtig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik neem tenminste niet aan dat die managers de onderste steen boven hebben moeten halen om hem aan een contractje te helpen als assistent-jeugdtrainer bij Feyenoord. Ik ben ook benieuwd wat Stefan de Vrij er van vond dat die lui zo op de voorgrond mochten van Van Persie en Feyenoord”, gaat Van Hanegem verder. De oud-international noemt het ‘geen overbodige luxe’ dat er wat oud-spelers terugkeren in Rotterdam. “Feyenoord heeft echt niemand die het voortouw neemt. Een leider. De Vrij is ook geen prater. Maar dat hoeft ook niet.”

“Bij Feyenoord valt het mij op dat het middenveld al lange tijd niet goed functioneert. Dat is al onder zoveel trainers het geval. Ayoub, Amrabat, Vejinovic, Vormer. Het waren bij hun eerdere clubs prima spelers, in de Kuip telden ze totaal niet mee”, aldus Van Hanegem. De Kromme vraagt zich af waar het aan ligt dat spelers bij Feyenoord ineens wegzakken. Hij noemt druk als oorzaak. “En er is in deze tijd achterlijke, dreigende taal op social media, ook nu weer richting bepaalde spelers. Maar dat gebeurt door mensen die niet goed snik zijn, die helemaal geen aanhangers van Feyenoord kunnen zijn. Ook als een speler matig presteert, doe je dat niet.”