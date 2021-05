Studio Voetbal pleit voor Timber in Oranje: ‘Dan haal je toch Veltman eruit?’

Maandag, 10 mei 2021 om 00:08 • Yanick Vos

Ibrahim Afellay is diep onder de indruk van de kwaliteiten en ontwikkeling van Ajax-talent Jurriën Timber, zo liet hij zondagavond blijken bij Studio Voetbal. Ook Theo Janssen heeft de negentienjarige centrumverdediger hoog zitten. De oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax vindt dat bondscoach Frank de Boer Timber mee moet nemen met Oranje naar het EK.

Timber speelde dit seizoen Perr Schuurs uit de basis bij Ajax. Ook zondag verscheen hij weer aan de aftrap in de wedstrijd tegen Feyenoord (0-3 winst). Zondagavond kwam Timber ter sprake in het voetbalpraatprogramma vanwege een fraaie steekpass op Antony in de tweede helft tegen Feyenoord. Hij stuurde de Braziliaan de diepte in bij een 0-1 voorsprong, waarna Tyrell Malacia aan de noodrem trok en zijn tweede gele kaart van de middag pakte. “Deze jongen ontwikkelt zich stormachtig”, zei Afellay na het zien van de beelden.

“Hij heeft zich moeiteloos aangepast. Hij dribbelt in alsof het niks is, passeert mensen. Hij had vandaag in de eerste helft ook weer een moment dat hij zich in de drukte vrijspeelde. Ik kan echt genieten van die jongen”, aldus Afellay, die bijval kreeg van Pierre van Hooijdonk: “Hij is fysiek sterk en razendsnel. Dat zijn wapens waarvan je zou willen dat alle vier je verdedigers die zouden hebben.” Janssen haakte vervolgens in: “Dit is toch een jongen die komende zomer mee moet in de zomer? Als je je zó ontwikkelt en zó bepalend bent voor Ajax, het wekelijks laat zien dat je zo’n hoog niveau aantikt, dan ben je toch rijp voor het Nederlands elftal?”

Van Hooijdonk is het eens met Janssen en zit Timber ook graag opgenomen worden in de selectie van het Nederlands elftal. “Hij kan ook als rechtsback spelen. Dan heb je achter Dumfries de perfecte back-up”, aldus de oud-spits. "Ik zou Kenny Tete dan thuislaten", aldus Janssen, die ook uitlegde waarom: “Je moet ook meevoetballen. Je verwacht van een Nederlandse back dat hij opkomt en in het positiespel meekomt. Daar heeft Tete meer moeite mee dan Timber, die er nu aankomt en gewoon een heel grote speler wordt.”

Timber werd nog niet eerder opgenomen voor het Nederlands elftal. De Boer brengt volgende week vrijdag (14 mei) de voorlopige EK-selectie naar buiten. De bondscoach mag in plaats van 23 spelers 26 spelers meenemen, zo maakte de UEFA vorige week bekend. Afellay zou Timber ook meenemen naar het EK als hij op de stoel van de bondscoach zou zitten. “Tete gaat hij sowieso meenemen. Maar hij kan toch ook Veltman thuislaten? Dan haal je toch Veltman eruit en haal je toch Timber erbij? Die kan op twee posities spelen.”