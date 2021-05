Lille OSC heeft titel voor het grijpen na pijnlijke misstap PSG

Zondag, 9 mei 2021 om 23:10 • Yanick Vos • Laatste update: 23:12

Paris Saint-Germain heeft zondagavond dure punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap. Het team van trainer Mauricio Pochettino kwam tegen Stade Rennes niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met nog twee competitiewedstrijden te gaan en een voorsprong van drie punten lonkt de landstitel voor koploper Lille OSC.

Lille had vrijdagavond gedaan wat het moest doen op bezoek bij Lens. Het team van Rudi Garcia won met 0-3 en zette zodoende een belangrijke stap in de richting van het kampioenschap. PSG kon zich zondagavond geen puntverlies veroorloven, maar struikelde toch over Stade Rennes. Daar zag het er halverwege de wedstijrd niet naar uit. De bezoekers uit Parijs kwamen op slag van rust namelijk op voorsprong vanaf elf meter. Na een overtreding van Layvin Kurzawa ging de bal op advies van de VAR op de stip. Neymar benutte het buitenkansje: 0-1.

PSG, waar Mitchel Bakker negentig minuten lang op de bank zat en Kylian Mbappé door een schorsing ontbrak, slaagde er na rust niet in om weg te lopen van de nummer zeven van de ranglijst. Met nog twintig minuten op de klok was het juist de thuisploeg die op gelijke hoogte kwam. Uit een hoekschop van Chimuanya Ugochukwu was het Sehrou Guirassy die met een harde kopbal de 1-1 achter Keylor Navas werkte. PSG kreeg het maar niet voor elkaar om het winnende doelpunt af te dwingen, wat tot frustratie leidde bij de bezoekers.

Na een afgeslagen van PSG dacht Stade Rennes-aanvaller Jérémy Doku aan een uitbraak. Presnel Kimbembe voorkwam een counter met een harde overtreding aan de zijlijn. De verdediger van PSG kon met een directe rode kaart op zak gaan douchen. Met een man minder maakte het team van Pochettino geen aanspraak meer op het winnende doelpunt. Door het gelijkspel heeft Lille de beste kaarten om het kampioenschap te verzilveren. Voor PSG is de rampweek compleet nadat afgelopen woensdag Manchester City te sterk bleek in de halve finale van de Champions League.

Stade Reims - AS Monaco 0-1

Op bezoek bij middenmoter Reims schoten de Monegasken maar moeizaam uit de startblokken. Tot de twintigste minuut was Monaco nog niet in de buurt van het vijandige doel geweest, maar Eliot Matazo brak dan toch de ban. Wissam Ben Yedder bezorgde een pass op maat bij de aanvaller, die zijn ploeg met een intikker op 0-1 zette. Op slag van rust besloot arbiter Antony Gautier een penalty toe te kennen aan Monaco na een overtreding van Wout Faes. Na het bekijken van de videobeelden werd de beslissing echter teruggedraaid: geen strafschop. In het tweede bedrijf kreeg Reims nog kansen op een treffer via Mathieu Cafaro en Faes, al werd de gelijkmaker niet meer gevonden. Namens de bezoekers was Aurélien Tchouaméni in de slotfase onfortuinlijk in de afronding.