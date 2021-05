Kraker tussen Real Madrid en Sevilla eindigt op miraculeuze wijze onbeslist

Real Madrid en Sevilla hebben elkaar zondagavond op miraculeuze wijze in evenwicht gehouden. In het Estadio Alfredo Di Stéfano leek Sevilla een kwartier voor tijd de zege te grijpen na een benutte, controversiële strafschop van Ivan Rakitic, maar Toni Kroos trok de stand diep in blessuretijd nog gelijk met een van richting veranderd schot: 2-2. Luuk de Jong startte vanaf de bank en mocht de laatste acht minuten nog meedoen. Atlético Madrid blijft door het resultaat koploper in LaLiga met 77 punten, terwijl Real Madrid (75), Barcelona (75) en Sevilla (71) in het kielzog varen.

Trainer Zinédine Zidane wijzigde zijn basiself op drie posities ten opzichte van het verloren Champions League-duel met Chelsea (2-0). Sergio Ramos was niet fit genoeg om in actie te komen en zijn honneurs werden waargenomen door Nacho. Eden Hazard, die daags na de uitschakeling in het kampioenenbal nog felle kritiek te verwerken kreeg, verloor zijn basisplek aan Federico Valverde. Marcelo kreeg op de linksbackpositie de voorkeur boven Ferland Mendy. Julen Lopetegui, die zelf geschorst op de tribune zat, verraste door Sevilla zonder een echte spits het veld in te sturen. Alejandro Papu Gómez stond in de punt van de aanval ten faveure van De Jong en Youssef En Nesyri. Karim Rekik bleef negentig minuten op de bank.

Het waren de bezoekers die het voortouw namen in de openingsfase, al leidde het lichte veldoverwicht niet direct tot uitgespeelde kansen. Het begin van beide partijen was slordig en terughoudend, maar na een klein kwartier spelen dacht Karim Benzema de score te openen. De spits knikte de bal binnen uit een voorzet van Álvaro Odriozola, die echter buitenspel stond op het moment hij werd aangespeeld aan de rechterkant van het veld: doelpunt afgekeurd. De balbehandeling van Sevilla bleef ook na het waarschuwingsschot onzorgvuldig; de Madrilenen waren echter niet bij machte om te profiteren van de slippertjes van de opponent.

Toch was het Sevilla dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam. Een voorzet van Jesús Navas belandde bij de vrijstaande Rakitic, die doorkopte richting Fernando. De middenvelder stuurde zowel Odriozola als Casemiro het bos in met een vakkundige kapbeweging, om vervolgens op koelbloedige wijze af te ronden: 0-1. In het restant van de eerste helft ging Real Madrid op zoek naar de gelijkmaker. De Koninklijke was in aanvallend opzicht echter niet machtig genoeg om doelman Yassine Bounou serieuze problemen te bezorgen.

Zeven minuten na de thee hoopte de thuisploeg een strafschop te krijgen. Uit een corner van Toni Kroos belandde de bal op de schouder van Joan Jordán en vervolgens op de arm van Diego Carlos. Hoewel de videoscheidsrechter de beelden nog aandachtig bekeek, werd de beslissing van arbiter José Luis Munuera, die de bal weigerde op de stip te leggen, niet gerectificeerd. Kort nadat Vinícius Júnior van dichtbij op onfortuinlijke wijze tegen de paal werkte, was Marco Asensio wel trefzeker. De invaller ontving aan de rechterkant van de zestien de bal van Kroos, waarna Asensio diagonaal binnenschoot: 1-1.

In de 74ste minuut ontstond er een bizarre situatie. In de eigen zestien maakte Éder Militão een handsbal, al wilde Munuera van een strafschop niets weten. In de tegenaanval werd Benzema binnen het zestienmetergebied gevloerd door Bounou. De sluitpost werd door de dienstdoende scheidsrechter wel bestraft met een penalty, maar videoarbiter José Luis González González tikte Munuera op de vingers. Na het bekijken van de beelden werd besloten Sevilla het voordeel van de twijfel te geven. Rakitic nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de 1-2 tegen de touwen. Diep in blessuretijd kwam Real Madrid toch nog op gelijke hoogt. Een afstandsschot van Kroos werd door Diego Carlos zodanig van richting veranderd dat Bounou het antwoord schuldig moest blijven op de inzet van de Duitser: 2-2.



