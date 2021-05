Juventus stevent af op Europa League; zorgen om Zlatan Ibrahimovic

Zondag, 9 mei 2021 om 22:35 • Yanick Vos • Laatste update: 22:46

Juventus heeft zondagavond een pijnlijke thuisnederlaag geleden tegen AC Milan. Het team van trainer Andrea Pirlo ging met 0-3 onderuit door doelpunten van Brahim Díaz, Ante Rebic en Fikayo Tomori. Door de nederlaag zakt la Vecchia Signora naar de vijfde plaats op de Italiaanse ranglijst. Met nog drie wedstrijden te gaan dreigt de Italiaanse grootmacht kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League mis te lopen. AC Milan stijgt naar de derde plaats.

De wedstrijd was pas een paar minuten onderweg toen Matthijs de Ligt een kans kreeg om de score te openen. Vanuit een vrije trap kreeg hij de bal voor zijn voeten, maar hij slaagde er niet in om het net te laten bollen. De eerste kans namens de bezoekers was voor Brahim Díaz. De huurling van Real Madrid zag zijn inzet gekeerd worden door Wojciech Szczesny. Niet lang daarna haalde AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma opgelucht adem toen hij onder een hoekschop door ging. De kans was niet besteed aan Giorgio Chiellini, die naast kopte. De Ligt, die aan de zijlijn op pijnlijke wijze door de benen werd gespeeld door Franck Kessié, was na ruim een halfuur spelen belangrijk toen hij voorkwam dat Zlatan Ibrahimovic op een gevaarlijke positie werd aangespeeld. De Oranje-international vocht meerdere duels uit met de Zweed en kreeg het op slag van rust met hem aan de stok. De Ligt ging er stevig in bij een duel en daar was Ibrahimovic niet van gediend. Even stonden de twee met de hoofden tegen elkaar.

In blessuretijd van de eerste helft kwam AC Milan op voorsprong. Na een allesbehalve slimme overtreding van Federico Chiesa aan de zijkant van het veld kregen de bezoekers een vrije trap. De hoge voorzet werd slecht verwerkt door Szczesny, waarna Díaz de bal oppikte in het strafschopgebied. Hij bleef rustig en krulde de bal in de kruising. Chiellini sprong niet hoog genoeg om het tegendoelpunt te voorkomen. Terwijl Juventus na rust op jacht ging naar de gelijkmaker, was het AC Milan dat na 55 minuten spelen een enorme kans kreeg om de voorsprong te verdubbelen. Chiellini maakte hands in het strafschopgebied en op advies van de VAR ging de bal op de stip. Kessié nam plaats achter de bal en faalde. Szczesny koos de juiste hoek en hield zijn ploeg op de been. De misser van Kessié was een tegenvaller voor AC Milan, dat niet lang daarna een nieuwe tik te verwerken kreeg. Ibrahimovic ging bij een poging de bal te controleren schreeuwend naar de grond. Hij greep naar zijn rechterknie en werd direct gewisseld.

Op een kans voor Rodrigo Bentancur vlak na rust na slaagde Juventus er niet in om gevaarlijk te worden in aanvallend opzicht. Cristiano Ronaldo kreeg geen voet aan de grond en was onzichtbaar. Milan was de meest dreigende ploeg; de 0-2 hing eerder in de lucht dan de 1-1. Het team van trainer Andrea Pirlo speelde slordig en kwam voetballend niet tot kansen, ondanks dat de druk op de Milan-achterhoede in de slotfase toenam. Voorzetten vanaf de flanken werden telkens weggewerkt door de centrumverdedigers. Met nog een klein kwartier op de klok werd de wedstrijd beslist door Rebic. De Milan-aanvaller werd vrijgespeeld op een gevaarlijke positie en schoot de bal in de kruising. De Ligt stapte te laat in om het schot van Rebic te blokken. In de slotfase werd het nog erger voor Juventus. Vier minuten na het doelpunt van Rebic was het Tomori die de 0-3 tegen de touwen kopte.

Juventus voerde de druk op in de laatste minuten van de wedstrijd. Milan bleef echter simpel overeind en stapte als winnaar van het veld. Juventus, de nieuwe nummer vijf van de Serie A, heeft nog drie wedstrijden om te voorkomen dat Champions League-kwalificatie wordt misgelopen. Woensdag staat de uitwedstrijd tegen Sassuolo op het programma, daarna volgen nog wedstrijden tegen landskampioen Internazionale (thuis) en Bologna (uit). AC Milan doet uitstekende zaken met oog op Champions League-kwalificatie. Het team van Pioli komt op 72 punten en klimt daarmee van de vijfde naar de derde plaats op de ranglijst.

Parma - Atalanta 2-5

Het reeds gedegradeerde Parma was in het eerste bedrijf nog bij machte om Atlanta enigszins te temmen, maar na de thee ging het hek van de dam. De 0-1 voorsprong, die na twaalf speelminuten werd aangetekend door Ruslan Malinovskyi, werd zeven minuten na rust verdubbeld door Matteo Pessina. De aanvaller was het eindstation van een fraaie aanval en schoot met binnenkant links de 0-2 tegen de touwen. Ruim een kwartier voor tijd gooide Atalanta de wedstrijd in het slot, toen Luis Muriel op aangeven van Mario Pasalic op koelbloedige wijze de 0-3 aantekende.

Enkele minuten later wist Parma nog een onverwachte eretreffer te maken. Maxime Busi had een perfecte aanname in huis na een uitstekende pass van achteruit, waarna hij Juan Brunetta de kans gunde om eenvoudig binnen te tikken: 1-3. De tegentreffer werd vijf minuten voor tijd onklaar gemaakt door Muriel, die na een schot op de paal van Pessina uit de rebound op eenvoudige wijze de 1-4 kon maken. Ruim twee minuten later kwam Parma nogmaals tot scoren. De zojuist ingevallen Graziano Pellè bediende Simon Sohm, die er 2-4 van maakte. Het slotakkoord werd gespeeld door Aleksey Miranchuk. Uit een carambole belandde de bal voor zijn voeten en hij schoot vervolgens op overtuigende wijze de eindstand op het scorebord: 2-5. Bij Atalanta kreeg Marten de Roon een basisplek, viel Hans Hateboer in en bleef Sam Lammers negentig minuten op de bank.