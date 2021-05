Arsenal voltrekt het degradatievonnis van West Bromwich Albion

Zondag, 9 mei 2021 om 21:50 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:56

Arsenal heeft zondagavond een moeizame overwinning geboekt in de Premier League. In het Emirates Stadium genoten the Gunners tegen West Bromwich Albion bij rust een comfortabele voorsprong, die na rust nog even in gevaar kwam maar niet meer weggegeven werd: 3-1. De nederlaag betekende de nekslag voor West Brom, dat al na een jaar weer degradeert uit de Premier League. Arsenal, dat met 52 punten negende staat, houdt dankzij de zege nog een sprankje hoop op het veroveren van de zevende positie, die uiteindelijk recht geeft op tickets voor de Conference League en momenteel bezet wordt door Tottenham Hotspur (56 punten).

Manager Mikel Arteta besloot na de uitschakeling in de halve finale van de Europa League om enkele vaste basiskrachten rust te gunnen. Héctor Bellerín, Thomas Partey, Kieran Tierney, Martin Ödegaard en Pierre-Emerick Aubameyang kregen een plek op de bank, terwijl Pablo Mari überhaupt niet fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen. De personele wijzigingen weerhielden Arsenal er overigens niet van direct vanaf het eerste fluitsignaal de aanval te zoeken.

Al in de zesde speelminuut schoot Nicolas Pépé na een voorzet van Martinelli rakelings over. Vervolgens deed ook West Brom tot tweemaal toe een duit in het zakje. Kort nadat Matheus Pereira naast schoot kwam Callum Robinson in de gelegenheid om te scoren, maar zijn schot op aangeven van Conor Townsend ketste af van de lat. Het strijdvaardige West Brom werd uiteindelijk pas na een half uur spelen de kop ingedrukt. Na fraai combinatiespel kwam Bukayo Saka op de achterlijn in de positie om een voorzet te bezorgen bij Emile Smith Rowe, die op de juist plek voor het doel stond en zijn eerste Premier League-treffer ooit maakte: 1-0.

Circa zes minuten later deelde Arsenal een tweede tik uit. Pépé werd aangespeeld aan de linkerkant van het veld, waarna de aanvaller alle ruimte kreeg om naar binnen te snijden. Met links haalde hij vervolgens de trekker over en vond op fabelachtige wijze de verre hoek: 2-0. Halverwege brachten de bezoekers de spanning nog terug in de wedstrijd. De terughoudende defensie van Arsenal gaf Pereira vrij baan richting het zestienmetergebied, waarna de Braziliaan via de binnenkant van de paal raak schoot. In het restant van de wedstrijd bleven the Baggies zoeken naar de gelijkmaker, maar degradatie kon niet meer worden afgewend. In de slotminuut van de reguliere speeltijd maakte Willian er uit een perfecte vrije trap op circa 25 meter van het doel nog 3-1 van.