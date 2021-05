‘In potentie beste speler van PSV’ weet volgende week meer over toekomst

Zondag, 9 mei 2021 om 20:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:33

Marco van Ginkel genoot zondag van zijn rentree in de basiself van PSV. Na drie jaar en drie dagen verscheen de blessuregevoelige middenvelder weer aan de aftrap: hij deed 86 minuten mee in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (0-2). "Het heeft even geduurd om te starten, maar ik train al een hele tijd mee en dat gaat goed. Het was leuk om vandaag de kans te krijgen", vertelt Van Ginkel na afloop van ESPN.

De huurling van Chelsea viel dit seizoen al acht keer in. Het feit dat hij voor het eerst sinds 6 mei 2018 een basisplek had, zegt dan ook niet alles. "Als je het zo bekijkt is het heel lang geleden, maar ik ben al redelijk wat keren ingevallen. Het was mooi om te starten. Ik heb er hard voor gewerkt al die tijd", geeft Van Ginkel aan. De achtvoudig Oranje-international beschikt over een aflopend contract bij Chelsea en weet nog niet hoe zijn toekomst eruitziet. "Chelsea moet officieel volgende week laten weten of ze mijn optie gaan lichten om het contract met een jaar te verlengen. Ik wacht het rustig af en dan zien we daarna wel."

Het contract van Van Ginkel is al meerdere keren met een jaar verlengd door Chelsea, maar hij beseft dat het perspectief op een doorbaak klein is. "De kans dat ik daar ga spelen is niet heel groot", beaamt de voormalig sterspeler van Vitesse. "Maar als ik wedstrijden ga spelen, ben ik van waarde. Als zij nog een paar miljoen kunnen verdienen… Ik weet niet hoe ze daarin staan. Het zou kunnen, misschien laten ze me gaan. Ik weet ook nog niets. Ik wil gewoon voetballen. Het belangrijkste voor mij is om wedstrijden te spelen. We gaan het wel zien. Ik heb het hier goed naar m'n zin, dan hoop je op meer."

In de studio van Dit was het Weekend op ESPN reageert analist Mario Been bevestigend op de vraag van presentator Milan van Dongen of Van Ginkel 'in potentie de beste speler van PSV' is, als hij het niveau haalt dat hij in het verleden haalde bij PSV. "Zeker op het middenveld. Sangaré en Rosario zijn twee identieke spelers; Van Ginkel zou daar goed tussen passen", aldus Been. Volgens tafelgenoot Kenneth Perez is de Eredivisie de ideale plek voor Van Ginkel om weer wedstrijdritme te krijgen. "Je moet op een gegeven moment ook wel goed naar je lichaam luisteren. De Premier League is fysiek misschien wel de zwaarste competitie die er is. Dat lijkt mij een brug te ver."