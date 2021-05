‘Vrouw Zahavi vastgebonden en mishandeld in bijzijn van kinderen’

Zondag, 9 mei 2021 om 20:18 • Yanick Vos • Laatste update: 20:38

PSV-spits Eran Zahavi kreeg zondagmiddag de schrik van zijn leven toen hij tijdens de busreis naar Tilburg een schokkend telefoontje ontving van zijn vrouw. Terwijl hij in de voorbereiding zat op de wedstrijd tegen Willem II, drongen overvallers zijn huis binnen. Volgens Rik Elfrink, clubwatcher namens het Eindhovens Dagblad, kreeg Zahavi zijn vrouw aan de telefoon terwijl de overvallers nog in huis waren. De PSV-spelers waren zowel voor als na de wedstrijd ‘zwaar onder de indruk’ van de overval op het huis van hun ploeggenoot.

Aangekomen in Tilburg vertrok Zahavi direct per auto naar zijn huis in Amsterdam, waar hij woonachtig is omdat daar een grotere Israëlische gemeenschap leeft en de spits en zijn gezin snel konden acclimatiseren. De overval werd gepleegd door één en mogelijk twee overvallers; een verdachte zou zich als pakketbezorger hebben voorgedaan om het huis binnen te dringen. De echtgenote van de aanvaller en de kinderen zouden zijn bedreigd met vuurwapens. De vrouw van Zahavi is volgens De Telegraaf vastgebonden en mishandeld in het bijzijn van de kinderen.

Volgens het Eindhovens Dagblad was de vrouw van Zahavi volledig in paniek toen zij hem belde. Ze moest hem van de overvallers bellen om te vragen waar de buit was. “Er ging ineens van alles door die bus”, aldus PSV-aanvoerder Denzel Dumfries. “Niet letterlijk natuurlijk, maar we kregen live mee wat er aan de hand was.” Ook de Duitse linksback Philipp Max was onder de indruk van wat er zich afspeelde. “Eran zei bij zijn vertrek nog dat we ons op de wedstrijd moesten concentreren. De trainer heeft iedereen voor de wedstrijd nog geïnformeerd dat het naar omstandigheden in orde was en dat gelukkig niemand gewond was geraakt. Voor ons was er een extra motivatie om te winnen en dat is ons gelukt.”

“We zijn met onze gedachten bij Eran en zijn familie”, reageerde PSV-trainer Roger Schmidt na afloop van de 0-2 zege op Willem II in gesprek met ESPN. “Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Desondanks is dit verschrikkelijk voor de hele familie. Iedereen kan zich misschien wel voorstellen hoe zij zich op dit moment voelen. Iedereen was geschokt en wilde winnen voor Eran. We hopen allemaal dat het goed gaat met zijn familie. Wat kan ik nog zeggen? Dit is niet voor te stellen. Het is ongelooflijk.”

Voorafgaand aan de wedstrijd besprak Schmidt de situatie van Zahavi met de spelersgroep. “We hebben de spelers moeten informeren, want Eran vertrok meteen toen hij het hoorde. We hebben erover gesproken en boden iedereen de kans om even met familie te praten, zodat iedereen met een goed gevoel de wedstrijd in ging. Daarna hebben we geprobeerd om ons te focussen op de wedstrijd. We wilden voor Eran winnen.” Cody Gakpo bevestigt in het regionale dagblad de woorden van zijn trainer. "We hebben allemaal even bij onze eigen familie gecheckt of iedereen veilig was.” PSV won in Tilburg door een doelpunt van Donyell Malen en een eigen doelpunt van Derrick Köhn.