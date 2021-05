Ontketende Calvert-Lewin verstoort Champions League-droom West Ham

Zondag, 9 mei 2021 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:29

Everton heeft zondagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Premier League. In het duel op bezoek bij West Ham United volstond een treffer Dominic Calvert-Lewin om met drie punten op zak huiswaarts te keren: 0-1. Het was een pijnlijke avond voor the Hammers, die door de nederlaag moeten hopen op een wonder om nog Champions League-tickets in de wacht te kunnen slepen. West Ham (58 punten) vaart in het kielzog van nummer vier Leicester City (63), maar met nog slechts drie speelronden te gaan lijkt die afstand te groot om te kunnen overbruggen. Everton staat met 55 punten achtste en heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed.

Het eerste kwart van de wedstrijd was voor de neutrale toeschouwer bepaald geen lust voor het oog. Beide teams begonnen voorzichtig aan de ontmoeting, waarin pas na 24 speelminuten de eerste serieuze kans werd genoteerd. Die kans leverde overigens wel onmiddellijk een treffer op. Ben Godfrey had een fraaie steekpass in huis op Calvert-Lewin, die Craig Dawson op snelheid klopte en ter hoogte van het vijfmetergebied diagonaal raak schoot: 0-1.

Het was alweer de zestiende seizoenstreffer in de Premier League voor Calvert Lewin. Daarmee evenaarde hij een clubrecord uit 1993/94 van Tony Cottee, die als laatste Engelsman zestien keer tot scoren kwam in een jaargang namens the Toffees. Vijf minuten voor rust kreeg West Ham een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen. Saïd Benrahma kon van dichtbij vrij inkoppen uit een voorzet van Pablo Fornals, maar zijn poging ging rakelings over.

Na een uur spelen ontsnapte Everton wederom aan een tegentreffer. Een afgemeten steekpass van Fornals belandde bij Vladimir Coufal, die direct uithaalde maar het leer uiteen zag spatten op de paal. Uit de rebound ontbrak het ook bij Jarrod Bowen aan fortuin en scherpte in de afronding. In de slotfase stond het houtwerk ook een treffer van de bezoekers in de weg. Invaller Joshua King bezorgde een afgemeten voorzet op het hoofd van Calvert-Lewin, wiens kopbal op de rechterpaal belandde. Aan de stand op het scorebord kwam geen verandering meer.