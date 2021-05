Martínez, Álvarez en Klaassen genieten van actie van Neres in De Kuip

Zondag, 9 mei 2021 om 19:05 • Laatste update: 19:07

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

David Neres geniet na van de overwinning van Ajax op Feyenoord. De aanvaller viel een kwartier voor tijd in en liet zich in de slotfase gelden. Niet alleen speelde hij een belangrijke rol in de voorbereiding van de 0-3 van Mohammed Kudus, ook viel hij op met een fraaie actie op de helft van Feyenoord: Neres gaf Ridgeciano Haps een panna en maakte de middag van de verdediger, die ook al een eigen doelpunt maakte, daarmee nog wat minder prettig. Na afloop deelt Neres het moment op zijn Instagram-pagina, tot groot genoegen van medespelers als Lisandro Martínez, Davy Klaassen en Edson Álvarez.