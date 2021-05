Ten Hag blijft hameren op verbeterpunt van ‘Feyenoord-plaag’ Antony

Zondag, 9 mei 2021 om 18:55 • Yanick Vos

Erik ten Hag is zeer tevreden over de manier waarop Ajax zondagmiddag met 0-3 van Feyenoord won. De trainer van de Amsterdammers vindt dat zijn ploeg de hele wedstrijd heeft gedomineerd in De Kuip. Ten Hag was ook zeer te spreken over het spel van Antony, al blijft de trainer hameren op een verbeterpunt van de Braziliaanse buitenspeler.

Na een uur spelen rende Antony weg uit de rug van Tyrell Malacia, die vervolgens aan de noodrem moest trekken en de Ajax-aanvaller naar de grond werkte. De Feyenoord-back kreeg zijn tweede gele kaart en kon met rood gaan douchen. Het was aan de felle coaching van Ten Hag te danken dat Antony de diepte in ging en werd weggestoken door Jurriën Timber. “Hij moet die momenten zelf herkennen, dat hij diep moet sprinten”, zei de trainer na afloop in gesprek met ESPN. “Aan die kant was hij de hele wedstrijd een plaag. Maar wat hij echt kan verbeteren is diepte zonder bal. Dáár had hij het moeten herkennen, dat hij diep had moeten sprinten. Hij had even een impulsje nodig.”

Een Ajax-speler die loopacties beter heeft begrepen is Jurgen Ekkelenkamp. Ten Hag gaf aan genoten te hebben van een loopactie van de invaller bij de 0-3 van Mohammed Kudus. “Ik vond hem uitstekend invallen”, aldus Ten Hag over Ekkelenkamp. “Hij deed precies wat hij moest doen daar: heel veel dynamiek brengen en duels winnen, maar zeker ook loopacties maken. Je ziet het ook in de overlap die hij maakt, daardoor trekt hij het spel open.” Ten Hag zag Edson Álvarez vlak voor de rust met rood van het veld gestuurd worden na een handsbal in het strafschopgebied. Met een man minder vond Ten Hag zijn ploeg ‘uitstekend’ spelen. “Ik denk dat wij de hele wedstrijd gedomineerd hebben.”

Ten Hag vond de rode kaart van Álvarez een te zware straf. De Mexicaanse middenvelder stak zijn arm uit bij een schot op doel van Feyenoord. Scheidsrechter Danny Makkelie toonde direct rood. “Als de bal van zo dichtbij wordt geschoten, waar moet je je handen dan laten? Het is aan de arbitrage, maar het is double punishment”, doelde de trainer na afloop tijdens de persconferentie op de rode kaart en strafschop, die uiteindelijk gekeerd werd door Maarten Stekelenburg. “Stekelenburg was vandaag wederom fantastisch, op bijna alle vlakken. Of het nou opbouwend, verdedigend of in het verwerken van ballen was. Hij brengt rust en stopt vandaag een penalty op een cruciaal moment”, aldus Ten Hag.