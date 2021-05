PSV boekt doodeenvoudige overwinning op historisch zwak Willem II

Zondag, 9 mei 2021 om 18:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:45

PSV heeft geen fout gemaakt in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. Het team van trainer Roger Schmidt had geen kind aan provinciegenoot Willem II en won op halve kracht met 0-2. Met nog twee wedstrijden voor de boeg heeft PSV een voorsprong van een punt op nummer drie AZ. De wedstrijd in Tilburg stond in het teken van de basisrentree van Marco van Ginkel: de blessuregevoelige middenvelder stond na drie jaar en drie dagen weer in de basis bij PSV en deed 86 minuten mee. Willem II vuurde geen enkel schot af; sinds daar statistieken van worden bijgehouden (2005/06) was dat nog nooit gebeurd in de Eredivisie.

PSV werd voor de wedstrijd opgeschrikt door een inbraak in het huis van Eran Zahavi. De spits reisde met zijn ploeg mee naar Tilburg, maar kreeg kort voor de aftrap te horen dat zijn vrouw en drie kinderen waren overvallen in hun woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Daarom ging Zahavi, die geen basisplaats had in de door PSV aangekondigde opstelling, halsoverkop naar zijn gezin. Ondanks de verstoorde voorbereiding kenden de Eindhovenaren niet al te veel problemen in de eerst ehelft. Willem II toonde weliswaar de wil om te voetballen in de openingsfase, maar creëerde geen grote kansen op het openingsdoelpunt.

Doelman Arijanet Muric van Willem II haalde een schot van Noni Madueke uit de verre hoek weg, maar werd vervolgens wel gepasseerd door Malen. Nadat Yorbe Vertessen, die net als Van Ginkel verrassenderwijs een basisplek had, de bal ontfutselde bij Freek Heerkens, kreeg Malen de kans om uit te halen in de verre hoek: 0-1. Het was zijn zevende openingsdoelpunt van het seizoen in de Eredivisie en daarmee blijft hij alle andere spelers voor in de competitie. PSV bleef na het doelpunt de betere partij. Er kwamen voor de rust kansen op een grotere voorsprong: Muric tikte de bal onder de lat vandaan na een uithaal van Madueke, waarna Malen van dichtbij naast kopte en een kopstoot van Denzel Dumfries kracht miste.

In de tweede helft duurde het niet lang voordat PSV de marge verdubbelde. Dumfries knikte de bal voor het doel na een vrije trap van Cody Gakpo, waarna Derrick Köhn de bal in eigen doel werkte. PSV liet de teugels wat vieren, ogenschijnlijk tot ongenoegen van Schmidt, maar had dan ook niets te duchten van de opponent. Willem II vuurde de gehele wedstrijd geen schot af, laat staan een schot op doel. In de slotfase kreeg Malen ogenschijnlijk kramp toen hij zich leek te verstappen; de clubtopscorer verliet het veld hinkend. Zijn vervanger Nick Viergever vierde zijn honderdste optreden voor PSV. De Eindhovenaren treden in het restant van de Eredivisie nog aan tegen PEC Zwolle (thuis) en FC Utrecht (uit).