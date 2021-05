Mario Been kritisch na Klassieker: ‘Hij toont een oriëntatievermogen van niks’

Zondag, 9 mei 2021 om 17:31 • Dominic Mostert

Mede door twee eigen doelpunten verloor Feyenoord zondag met 0-3 van Ajax. Het eerste eigen doelpunt van Marcos Senesi viel doordat de verdediger de bal plots tegen zich aangeschoten kreeg door Eric Botteghin; de daaropvolgende eigen goal van Ridgeciano Haps oogde een stuk knulliger, daar hij de bal geheel onbedreigd in zijn eigen doel werkte. Analisten Mario Been en Arnold Bruggink van ESPN wijzen naar een gebrekkig oriëntatievermogen bij Haps.

De linksback kwam na 62 minuten binnen de lijnen voor Róbert Bozeník en verving Tyrell Malacia, die kort daarvoor met rood naar de kant werd gestuurd. Vijf minuten na de wissel legde Devyne Rensch de bal in het strafschopgebied breed voor Mohammed Kudus. De pass miste de juiste richting en kon daardoor worden onderschept door Haps, maar de invaller verlengde de bal op ongelukkige wijze. "Hij kan de bal gewoon laten gaan. Hij heeft totaal geen idee waar hij staat", oordeelt Been. "Een oriëntatievermogen van niks."

"Beter om je heen kijken", reageert Bruggink kernachtig op de vraag of Haps iets beter had kunnen doen bij het doelpunt. "Hij moet wel weten wat de situatie om hem heen is. Er was eigenlijk niet zoveel aan de hand." De oud-aanvaller snapt dat Dick Advocaat ervoor koos om Haps binnen de lijnen te brengen na de rode kaart voor Malacia, maar de wissel toonde volgens hem ook een belangrijk verschil met Ajax aan.

"Dit was een noodsituatie: de ene back ging eraf met rood en de ander ging op zijn plek spelen. Maar Ten Hag doet iets anders als Ajax rood krijgt: dan gaat hij veel omzetten in het veld. Timber kan bijvoorbeeld naar rechts. De spelers van Ajax zijn best wel multifunctioneel: of het nou Rensch, Timber, Gravenberch of Tadic is, ze kunnen allemaal ook op een andere positie heel goed spelen", somt Bruggink op.

"Het waren knullige goals", beaamt ook Leroy Fer, die bovendien de hand in eigen boezem steekt. In de blessuretijd van de eerste helft miste hij een strafschop, nadat Edson Álvarez een rode kaart had gekregen. "ik maak zelf die penalty niet. Daar erger ik me nog het meest aan. Dat kan een breekpunt zijn in de wedstrijd. Dan is het 1-1 en speel je tegen tien man", geeft hij aan. "Het was een matige Klassieker, maar ik reken het mezelf aan. Die penalty missen... Ik weet wat deze wedstrijd betekent, voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt."