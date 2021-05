Eredivisie-speler verdacht van matchfixing dit seizoen

Zondag, 9 mei 2021 om 17:10

Een speler uit de Eredivisie wordt ervan verdacht dit seizoen bewust een gele kaart te hebben uitgelokt, zo bevestigt de politie na vragen van de NOS. De desbetreffende speler, van wie de identiteit bekend is bij de omroep, zou hebben beoogd dat hij of anderen geld konden verdienen op de gokmarkt. Zelf zegt de speler van niets te weten. De KNVB is op de hoogte van de lopende zaak.

Door in te zetten op de gele kaart, heeft één gokker met een inzet van 3000 euro circa 13.000 euro verdiend. Twee andere gokkers wonnen circa 1000 euro dankzij de gele kaart. Omdat het strafrechtelijk onderzoek nog in een vroeg stadium zit, en er nog niet is besloten om tot vervolging over te gaan, heeft de NOS besloten de naam van de speler niet te publiceren, zo communiceert de omroep.

Verschillende internationale partijen uit de gokindustrie meldden na een wedstrijd in de Eredivisie dat er verdachte gokpatronen waren. De politie startte daarop een onderzoek. Het is volgens de politie een unieke zaak. Het is het eerste Nederlandse onderzoek naar een incident van vermoedelijke 'spotfixing', een vorm van matchfixing waarbij opzettelijk een specifieke handeling in een wedstrijd wordt verricht om geld te verdienen. In het buitenland zijn zulke onderzoeken er wel geweest. Als het Openbaar Ministerie besluit om tot vervolging over te gaan, dan is het ook de eerste keer dat er een matchfixingzaak in Nederland voor de rechter komt.

De betreffende gele kaart wordt door de NOS een 'opvallende' genoemd. "Een speler die het hele seizoen nog geen gele kaart heeft gekregen, vloert een tegenstander ver buiten zijn eigen strafschopgebied zonder dat er direct gevaar is. Het is een overtreding waar in de regel geel voor wordt gegeven", beschrijft de omroep. Zelf zegt de voetballer dat hij inderdaad een 'onhandige en onnodige' overtreding beging. "Maar ik heb wel eens gekkere overtredingen gemaakt", aldus de speler, die niet zegt te weten waarom meerdere gokkers grote bedragen op zijn gele kaart hebben ingezet.

"Het meest opvallende gokgedrag komt van een fanatieke voetbalsupporter die niet ver bij de speler vandaan woont. Op sociale media deelt hij verschillende gemeenschappelijke vrienden met de voetballer", schrijft de NOS op basis van eigen onderzoek. "Voor de wedstrijd heeft hij bij een buitenlandse bookmaker kort achter elkaar vijf keer gewed dat de voetballer die wedstrijd een gele kaart zou krijgen. In totaal heeft hij ongeveer 3000 euro ingezet en daarmee heeft hij zo'n 13.000 euro gewonnen." Die gokker vindt zijn eigen gokgedrag niet opvallend: hij zou in een impuls vaker grotere weddenschappen afsluiten. "Meestal verlies ik, en dan staan jullie niet voor mijn deur."