Manchester United buigt achterstand om en stelt kampioensfeest City uit

Zondag, 9 mei 2021 om 17:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:32

Manchester United heeft zondagmiddag een zakelijke overwinning geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Aston Villa keek de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer bij rust nog aan tegen een 1-0 achterstand, die in de tweede helft ruimschoots werd goedgemaakt: 1-3. Met de zege voorkwam United dat stadsgenoot Manchester City, dat een dag eerder zelf met 1-2 onderuit ging tegen Chelsea, kampioen werd zonder in actie te komen. Donny van de Beek bleef negentig minuten op de bank, terwijl Anwar El Ghazi 77 speelminuten kreeg bij Villa.

De bezoekers namen vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief en creëerden al voor het verstrijken van de tiende speelminuut drie goede kansen. Doelman Emiliano Martínez reageerde echter tot driemaal toe alert en hield Paul Pogba, Luke Shaw en Fred met uitstekende reddingen van scoren af. Ook Bruno Fernandes deed na een kwartier spelen een duit in het zakje; zijn poging uit een voorzet van Pogba verdween echter rakelings naast de linkerpaal.

Villa ging efficiënter te werk en opende halverwege de tweede helft tegen de verhoudingen in de score. John McGinn bediende op de rand van het zestienmetergebied Bertrand Traoré, die met een technisch begaafde kapbeweging wegdraaide bij Victor Lindelöf en met een hard schot diagonaal binnenschoot: 1-0. Onder meer Marcus Rashford en Mason Greenwood kwamen in het restant van het eerste bedrijf nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar mede dankzij een keurig optreden van Martínez ging Villa met een voorsprong rusten.



Zeven minuten na de pauze capituleerde de sluitpost alsnog. Douglas Luis bracht Pogba ten val in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Chris Kavanagh besloot een penalty toe te kennen aan United. Zoals gebruikelijk nam Fernandes zijn verantwoordelijkheid en stuurde hij Martínez de verkeerde hoek in: 1-1. Vier minuten later namen de bezoekers zelfs de leiding. Aaron Wan-Bissaka gaf het leer aan Greenwood, die vakkundig wegdraaide bij Tyrone Mings en in de korte hoek de 1-2 aantekende. De maker van het tweede United-doelpunt werd halverwege de tweede helft naar de kant gehaald ten faveure van Edinson Cavani, die enkele minuten voor tijd de 1-3 zou aantekenen.

Rashford had vanaf de rechterkant een voorzet in huis op de Uruguayaan, die de bal met het hoofd schampte en de verre hoek vond. Uiteindelijk zou Villa het duel met tien man besluiten. Ollie Watkins kreeg in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd gepresenteerd na een opzichtige schwalbe.