ADO Den Haag laat spanning onderin de Eredivisie tot kookpunt stijgen

Zondag, 9 mei 2021 om 16:23 • Mart Oude Nijeweeme

ADO Den Haag heeft zondagmiddag voor de tweede week op rij een overwinning geboekt in de Eredivisie. Het team van Ruud Brood was, na de 3-2 zege vorige week op Feyenoord, ditmaal met 0-1 te sterk voor PEC Zwolle. De Hagenezen domineerden allerminst, maar hadden aan een doelpunt van Bobby Adekanye wel voldoende om de spanning in de kelder van de Eredivisie helemaal terug te brengen. Door de zege bedraagt de achterstand op nummer zestien FC Emmen nog maar twee punten. Het gat naar de veilige vijftiende plek, waar Willem II momenteel staat, is drie punten.

Nog voordat beide ploegen de mogelijkheid kregen om zich goed en wel in de wedstrijd te knokken, ging ADO al aan de leiding. Na een verre uittrap van Martin Fraisl bezorgde Jonas Arweiler de bal met het hoofd bij Adekanye. Laatstgenoemde trok vervolgens vanaf de rechterkant van het veld naar binnen en haalde vervolgens met links doeltreffend uit in de linkerhoek: 0-1. PEC kreeg het in het eerste bedrijf niet voor elkaar om in aanvallend opzicht een vuist te maken en stelde bijzonder teleur. Het enige moment van opwinding kwam van de voet van Pelle Clement, die nog voor de openingstreffer het doel van Fraisl onder vuur nam op aangeven van Jesper Drost. De middenvelder zag zijn poging voorlangs gaan.

ADO werd bij de hand genomen door Nasser El Khayati. De middenvelder zorgde voor creativiteit en diepgang en produceerde tien minuten na rust een schot dat een halve meter naast het doel van Xavier Mous ging. Niet veel later stond diezelfde El Khayati wederom aan het einde van een mooie ADO-aanval, maar dit keer lukte het hem niet zijn poging kracht mee te geven. Toen het duel als een nachtkaars leek uit te gaan, richtte de ploeg van trainer Bert Konterman zich met een slotoffensief nog enkele malen op, waarbij het grootste gevaar van de voet van de ingevallen Immanuel Pherai kwam.

De middenvelder kreeg alle tijd en ruimte om vanaf een meter of dertig aan te leggen. Fraisl was geslagen, maar werd gered door de paal. Aan de andere kant schoot Shaquille Pinas op de vuisten van Mous. ADO kreeg in de slotfase meer en meer ruimte om het duel vroegtijdig in het slot te gooien, maar slaagde daar niet in. Doordat PEC niet bij machte was om de Haagse muur te doorbreken, boekte ADO de tweede overwinning op rij en de vijfde van het seizoen. De ploeg van Brood neemt het donderdag in eigen huis op tegen Willem II en speelt zondag op de slotdag bij FC Twente.