Feyenoord stuntelt in Klassieker: gemiste penalty, eigen goals en rode kaart

Zondag, 9 mei 2021 om 16:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:26

Ajax heeft een opvallende editie van de Klassieker tegen Feyenoord naar zich toegetrokken. In Rotterdam won de landskampioen met 0-3, ondanks een rode kaart voor Edson Álvarez in de slotfase van de eerste helft. Feyenoord miste bij een 0-1 achterstand een strafschop, kwam na de rust zelf ook met tien man te staan en zag de schade daarna alleen maar toenemen. De nederlaag was onder meer te wijten aan eigen doelpunten van Marcos Senesi en Ridgeciano Haps. Feyenoord is, met nog twee duels te gaan, vijf punten verwijderd van nummer vier Vitesse. De play-offs lijken daardoor haast onvermijdelijk.

Ajax, dat aantrad in een nieuw, zwart-blauw uitshirt dat volgend seizoen ook gedragen zal worden, kwam na twintig minuten op fortuinlijke wijze op voorsprong. Eric Botteghin probeerde de bal weg te werken na een corner van Dusan Tadic, maar schoot tegen Senesi aan. Via het been van de Argentijn belandde de bal in het doel van Feyenoord. Het was een van de eerste dreigende momenten van Ajax. Feyenoord werd in de negende minuut gevaarlijk toen João Carlos Teixeira en Bryan Linssen net tekort kwamen om van dichtbij af te ronden na een lage voorzet vanaf de rechterflank.

Róbert Bozeník, de vervanger van de geschorste Steven Berghuis, dacht niet veel later de 1-1 te maken. Hij stond na een handige voetbeweging van Lutsharel Geertruida plots voor doelman Maarten Stekelenburg en rondde gedecideerd af, maar bleek in buitenspelpositie te zijn bediend. Het bleef rustig voor beide doelen tot de blessuretijd van de eerste helft. Toen ontstond een scrimmage voor het doel van Ajax en deed Bozeník een uiterste poging om de bal binnen te werken. Álvarez voorkwam een doelpunt met een uitgestoken arm en kreeg een directe rode kaart van arbiter Danny Makkelie.

Bovendien volgde een strafschop voor Feyenoord. De inzet van Leroy Fer miste echter overtuiging, werd niet voldoende de hoek in gedirigeerd en bleek een prooi voor Maarten Stekelenburg. Feyenoord wist het numerieke overwicht in het eerste kwartier van de tweede helft niet uit te buiten en moest daarna zelf ook door met tien man, doordat Tyrell Malacia aan de noodrem trok toen hij werd gepasseerd door Antony en zijn tweede gele kaart ontving. Halverwege de tweede helft hielp Feyenoord de bezoekers verder in het zadel: Ridgeciano Haps werkte de bal in eigen doel na een voorzet van Rensch.

Haps was even daarvoor de ploeg ingekomen als vervanger van Bozeník. Hij zorgde er mede voor dat Feyenoord voor het eerst in de geschiedenis twee eigen doelpunten maakte in een competitiewedstrijd tegen Ajax. De schade werd tien minuten voor tijd nog groter. Mohammed Kudus kon op de helft van Ajax opstomen en vond David Neres, die op zijn beurt Dusan Tadic bediende in het strafschopgebied. Op aangeven van Tadic maakte Kudus er vervolgens 0-3 van. Ajax voerde het seizoenstotaal dankzij de overwinning op tot 82 punten. In de laatste twee wedstrijden zal de kampioen ook proberen de grens van 100 doelpunten te doorbreken; op dit moment staat het totaal op 96 goals.