Schmidt kiest voor verrassende middenvelder; Zahavi vertrekt halsoverkop

Zondag, 9 mei 2021 om 15:39 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:20

PSV treedt zondagmiddag in een enigszins verrassende opstelling aan tegen Willem II. Roger Schmidt heeft basisplaatsen ingeruimd voor onder meer Marco van Ginkel en Yorbe Vertessen; voor de middenvelder is het zijn eerste basisplaats bij PSV sinds de afsluitende competitiewedstrijd in het seizoen 2017/18 tegen FC Groningen, op 6 mei 2018 (0-0). Mario Götze is niet geheel fit en behoort in Tilburg niet tot de wedstrijdselectie. De Noord-Brabantse derby begint om 16.45 uur.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen sc Heerenveen van vorige week zondag (2-2) verliest ook Nick Viergever zijn basisplaats. Schmidt hevelt Jordan Teze over van de rechtsbackpositie naar het centrum van de achterhoede, nu de van een schorsing teruggekeerde Denzel Dumfries weer rechts achterin kan spelen. Op het middenveld ontbreekt behalve Götze ook Pablo Rosario, al zit hij wel op de bank. Van Ginkel krijgt dus de kans in de basis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De laatste opvallende wijzigingen zijn in de voorhoede te vinden: Eran Zahavi maakt plaats voor Vertessen en ook Noni Madueke heeft een basisplek. In de laatste zeventien officiële duels verscheen Zahavi aan de aftrap, maar nu valt de keuze op Vertessen, die tegen Heerenveen een helft meedeed als invaller en eenmaal scoorde. Zahavi was wel meegereisd naar Tilburg, maar vertrok volgens Voetbal International voor de wedstrijd weer naar huis vanwege privéomstandigheden. Madueke speelde eveneens een helft mee als invaller in Eindhoven en stond op 16 januari (3-5 zege bij Sparta Rotterdam) voor het laatst in de basiself in de Eredivisie.

Bij Willem II keren Jordens Peters én Freek Heerkens terug in de basis, nadat ze vorige week tegen FC Utrecht (3-2 nederlaag) op de bank zaten. De ploeg lijkt in een 5-3-2-formatie aan te treden; aanvallers Kwasi Wriedt en Wesley Spieringhs zijn hun basisplek kwijt.

Opstelling Willem II: Muric; Owusu, Heerkens, Van Beek, Peters, Köhn; Llonch, Trésor, Saddiki; Nunnely, Pavlidis

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Gakpo; Vertessen, Malen