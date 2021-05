Ajax onthult uitshirt voor seizoen 2021/22 in wedstrijd tegen Feyenoord

Zondag, 9 mei 2021 om 14:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:42

De spelers van Ajax dragen zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord voor het eerst het nieuwe uitshirt van volgend seizoen. Waar de kampioen van de Eredivisie dit seizoen speelde in een lichtblauw shirt met grijze tinten, draagt Ajax na de zomer een tenue met verticale zwarte en blauwe banen. De Klassieker is de op een na laatste uitwedstrijd die Ajax dit seizoen speelt. De ploeg van Erik ten Hag speelt nog tegen VVV-Venlo (thuis) en Vitesse (uit).

Het broekje dat Ajax draagt tegen Feyenoord, hoort niet bij het uittenue voor volgend seizoen. De Amsterdammers spelen zondag met een blauw broekje, maar treden volgend seizoen aan in een donker broekje in uitwedstrijden.