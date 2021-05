Robben grijpt glansrol bij basisrentree met twee assists tegen Emmen

Zondag, 9 mei 2021 om 14:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:27

FC Groningen heeft zondagmiddag na drie nederlagen op rij weer eens een overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs was op bezoek bij FC Emmen nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en zegevierde met 0-4. Arjen Robben, die voor het eerst sinds september vorig jaar weer eens in de basis stond, greep een hoofdrol met twee assists. Beide keren was Alessio da Cruz de afmaker. Door de overwinning moet er een wonder gebeuren wil Groningen zich niet plaatsten voor de play-offs om Europees voetbal.

De basisplek voor Robben betekende de eerste sinds de eerste speeldag van het seizoen, toen de buitenspeler aan de aftrap verscheen in de thuiswedstrijd tegen PSV. Destijds ging hij na een half uur spelen naar de kant, zondag hield hij het tachtig minuten vol. Robben zag in Emmen een levendige beginfase met de eerste grote mogelijkheid voor de thuisploeg. Michael de Leeuw werd aan de rechterkant van het veld de diepte in gestuurd en legde breed op Sergio Peña, maar het schot van de Peruviaan ontbrak aan kracht, waardoor Sergio Padt met een knappe redding kon ingrijpen.

Aan de overkant raakte Mohamed El Hankouri de lat. De aanvaller van Groningen kreeg de bal per toeval voor de voeten na een doorgeschoten uittrap van Padt. Na een half uur spelen was het wel raak voor de ploeg van Buijs. Na een overtreding van Glenn Bijl aan de linkerkant van het veld legde Ramon Pascal Lundqvist de bal op een presenteerblaadje op het hoofd van Bart van Hintum, die raak kopte bij de tweede paal: 0-1. De bezoekers grepen daarmee de terechte voorsprong en kwamen behoudens de kans van Peña niet in de problemen. Groningen trok die lijn na de pauze door, onder aanvoering van Robben. De linkspoot zette Da Cruz uit een vrije trap ineens vrij voor Michael Verrips en zag hoe zijn collega-aanvaller raak schoot in de korte hoek: 0-2.

Emmen was in die fase slordig aan de bal en leed veelvuldig balverlies. En nadat Ahmed El Messaoudi de lat raakte, gooide het duo Robben - Da Cruz het duel in het slot een half uur voor tijd. Wederom zette Robben zijn ploeggenoot met een splijtende pass voor Verrips en wederom was de doelman van Emmen kansloos: 0-3. Buijs haalde Robben vervolgens naar de kant tien minuten voor tijd en zag hoe Paulos Abraham het slotakkoord voor zijn rekening nam. De invaller ontving een diepe bal van Ko Itakura en schoof de bal met links langs Verrips, die voor de vierde keer kansloos bleef: 0-4.