De Mos zorgde voor verbijstering: ‘Zat met hemd open en zijn hand in zijn hemd’

Zondag, 9 mei 2021 om 13:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:52

Het had niet veel gescheeld of Wesley Sonck had naast Ajax ook het shirt van Vitesse gedragen in Nederland. De voormalig spits ging zelfs op gesprek in Arnhem, maar was niet te spreken over de houding en het gedrag van Aad de Mos, waarop de transfer uiteindelijk afketste. De Mos, die tussen 2006 en 2008 aan het roer stond bij Vitesse, had Sonck in die tijd graag aan zijn selectie toegevoegd. Na informatie ingewonnen te hebben bij een aantal oude bekenden besloot Sonck echter anders.

Sonck had net twee seizoenen bij Ajax achter de rug als aanvalsleider, toen hij in 2006 werd gepolst voor een overgang naar Vitesse. Bij Ajax kwam hij in 34 competitiewedstrijden tot 10 treffers, waarmee hij zich in de kijker speelde bij de club uit Arnhem. De Belg speelde in Amsterdam samen met onder meer Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Nigel de Jong, maar moest in de spitspositie Zlatan Ibrahimovic voor zich dulden. Mede daardoor wist hij bij Ajax nooit de onbetwiste nummer één te worden in de punt van de aanval. Bovendien stelde toenmalig trainer Ronald Koeman hem vaak op als rechtsbuiten, terwijl Sonck liever vanuit de spits speelde.

Dat het vervolgens twee jaar later niet tot een transfer naar Vitesse kwam, was volgens Sonck slechts aan één persoon te danken. "Dat kwam alleen door De Mos", vertelt Sonck in de podcast Mid Mid van Play Sports. "Ik kende hem toen nog niet persoonlijk, maar hij liet zo'n slechte indruk op mij achter. Hij zat met zijn hemd open en zijn hand in zijn hemd. Hij vroeg vervolgens aan mij: 'Heb jij nog wel zin om te voetballen?'. 'Ja natuurlijk, zei ik'. Ik was toen pas 28 jaar." De Mos diende bij Vitesse als opvolger voor Edward Sturing en verscheen samen aan de onderhandelingstafel met Jan Streuer, momenteel technisch directeur bij FC Twente.

"Na dat gesprek zei ik: 'Daar ga ik nooit naartoe', vervolgt Sonck. Ik had met mensen als Marc Degryse en Gil Swerts gesproken, die hadden in het verleden ook met hem gewerkt. Die zeiden: 'Hij zoekt altijd conflicten'. Ik denk dat het zijn manier was om iemand te prikkelen, maar dat was niet de manier om mij te prikkelen." Sonck werd door Borussia Mönchengladbach weggeplukt bij Ajax en zou later in zijn thuisland nog de shirts dragen van Club Brugge, Lierse SK, Waasland Beveren en Appelterre-Eichem. in 2014 besloot hij een punt te zetten achter zijn carrière als profvoetballer te zetten.