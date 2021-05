Politiestaking definitief van de baan; Feyenoord-Ajax gaat gewoon door

Zondag, 9 mei 2021 om 11:59 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:28

De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax gaat gewoon door. De aangekondigde politiestaking is definitief van de baan. De gemeente Rotterdam heeft het kort geding ingetrokken, omdat de politiebonden ondanks de plannen op het laatste moment toch afzien van een staking tijdens het treffen in De Kuip van zondagmiddag. Het duel in Rotterdam-Zuid begint om 14.30 uur.

De gemeente Rotterdam had het kort geding aangespannen om te voorkomen dat de politie het werk zou neerleggen voor, tijdens en na De Klassieker. De verschillende politiebonden zijn uitgenodigd om maandag te komen praten over onder meer de nieuwe politie-cao, het vaccinatiebeleid en de hoge werkdruk voor agenten. Demissionair-minister Ferd Grapperhaus treedt na het Catshuisoverleg van zondag al in contact met de bonden, zo weet het Algemeen Dagblad te melden. De stakingsplannen werden zondagochtend door de bonden nog eens voorgelegd aan de leden. Ook vond er een gesprek plaats tussen de politiebonden en de zogenoemde driehoek. Hierin legden de bonden de eis neer dat er een gesprek zal plaatsvinden met de minister, met als doel een doorbraak over de nieuwe cao. "Alleen dan is er kans op afblazen van de politieactie."

Onder de politie leeft grote onvrede over bijvoorbeeld het ontbreken van een cao-akkoord, het gebrek aan vaccinaties voor agenten. "Daarbij opgeteld dat het werk de politiemensen aan de lippen staat, maakt dat de vier politievakbonden steeds meer signalen van hun achterban krijgen om maar gewoon eens te stoppen met steeds als kop van jut te dienen als het ontbrandt in de maatschappij", zo schreef de politievereniging zaterdag in een verklaring. "Zij zijn het meer dan zat dat hun harde en belangrijke werk niet op waarde geschat wordt en hun loyaliteit meer dan misbruikt wordt als het de bestuurders en overheid uitkomt."

Het was zaterdag dus erg onrustig rond het trainingscomplex van Feyenoord. Volgens RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad zijn er door de politie diverse arrestaties verricht en volgens De Telegraaf raakten 'tientallen supporters slaags met de politie'. Volgens het dagblad was de sfeer onder de honderden supporters onrustig. Het zware vuurwerk zorgde voor huilende kinderen, die met vader of moeder naar de training waren gekomen. Een kleine groep supporters en de ME kwamen kort ook met elkaar in conflict. Bussen werden aangevallen met houten stokken en er werden stenen gegooid.