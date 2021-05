De Boer duidelijk: ‘Ik vind dat hij moet beslissen, het is zijn carrière’

Zondag, 9 mei 2021 om 10:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:49

Frank de Boer blijft met het oog op het naderende EK hopen op een spoedige terugkeer van Virgil van Dijk en Daley Blind, die allebei herstellende zijn van zware blessures. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft geregeld contact met de verdedigers van respectievelijk Liverpool en Ajax over de herstelperiode. De Boer kan nu nog niet met zekerheid zeggen of het duo op tijd fit is voor de eerste groepswedstrijd op het EK op 13 juni tegen Oekraïne, al lijkt Blind er momenteel beter voor te staan.

"Ik spreek ze niet elke dag. Ik ga Virgil niet elke dag bellen zo van: 'Hoe heb je vandaag getraind?' Maar om de drie weken is er een belletje en deze week, omdat de voorlopige EK-selectie bekend wordt gemaakt, zal ik hem bellen", verklaart De Boer zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Maar uiteindelijk is het ook aan hem natuurlijk, of hij er klaar voor is. En ik kan me heel goed voorstellen, voor hem maar ook voor de club (Liverpool, red.), dat hij in een spagaat zit van: 'Kan ik daar nog wat betekenen?"', aldus de keuzeheer van Oranje.

"Ik denk dat de speler uiteindelijk zelf daarin een beslissing moet nemen", vervolgt De Boer. "We hebben het meegemaakt natuurlijk met Memphis Depay, die heeft toen twee wedstrijden nog gespeeld volgens mij, voordat het EK zou beginnen. Dat was een ongelooflijk herstel (van een zware kruisbandblessure, red.) en iedereen die zo'n blessure heeft gehad weet dat je heel erg moet oppassen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken en ook niet in zijn lichaam. Dat we hem er allemaal graag bij willen hebben staat buiten kijf." De Boer denkt dat Blind, die de enkelblessure opliep in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar (0-7), meer kans heeft op een plaats in de EK-selectie van Oranje.

"Dat is natuurlijk een heel andere blessure. En wat ik gehoord heb op dit moment staat hij er goed voor. Hij ligt zelfs voor op schema", blijft De Boer hoopvol over Blind. "Hij kan zelfs op 28 mei al aansluiten eventueel, als alles goed gaat. Dan heeft hij natuurlijk nog tijd genoeg." Analist Hedwiges Maduro vraagt vervolgens aan De Boer of hij alle posities dubbel bezet wil hebben in zijn EK-selectie, of dat er een verdediger minder meegaat om zo ruimte te maken voor een extra aanvaller.

"Een fitte Daley Blind die kan normaal gesproken wingback spelen, die kan links centraal spelen in een driemansverdediging, maar hij kan ook verdedigende middenvelder spelen", legt De Boer de veelzijdigheid van Blind uit. "Dus dan heb je weer opties. Normaal als je twintig veldspelers hebt en drie doelmannen, dan heb je de posities vaak wel dubbel bezet. Nu heb je wat meer speelruimte daarin (omdat er 26 spelers geselecteerd mogen worden, red.)." Presentator Milan van Dongen vraagt tot slot of Van Dijk ook als hij niet fit is meegaat naar het EK, voor onder meer de sfeer en als hulp voor de verdedigers. "Nee, ik denk dat dat geen optie is", zo luidt het duidelijke antwoord van De Boer. "Ik hoop dat hij reuzenstappen heeft gemaakt en we zullen het binnenkort horen. Ik vind dat hij moet beslissen, het is zijn carrière. Hij denkt misschien: Er zijn voor mij nog drie toernooien. Dat heeft er allemaal mee te maken."